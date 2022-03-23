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聯準會認證高通膨時代來臨 法人：實質資產行情俏

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
各類資產在美國消費者物價指數(CPI)高於5%年度的平均報酬率
各類資產在美國消費者物價指數(CPI)高於5%年度的平均報酬率

眾所矚目的美國聯準會3月利率決策會議結果揭曉，宣布調高利率1碼，為2018年來首度升息，聯準會主席鮑爾亦在會後記者會上透露，最快將於5月宣布縮減資產負債表。

元大投信表示，聯準會升息是為了應對通膨壓力與日俱增，隨著通膨可能延續更長時間，投資人在投資布局上，增持能夠抵禦通膨的資產變得更加重要，包括房地產、基礎設施、大宗商品和天然資源股票，都是可以留意的投資選項。

元大投信說，美國聯準會正面臨自1980年代初以來最強勁的通膨壓力，且首次承認通膨回到2%的價格穩定目標可能要比預期時間更長。此外，能源價格上漲推高了整體通膨情勢，且俄烏衝突導致的原油和其他大宗商品價格飆升，為美國通膨帶來額外的上揚壓力。

元大實質多重資產研究團隊表示，在歷史上，包括房地產、基礎設施、大宗商品和天然資源股票等實質資產，一向能提供良好的通膨保護能力，使得當前的市場環境為實質資產提供了有吸引力的條件，而且以相對價位來看，與全球股票相比，實質資產正處於相對便宜的情況，使得隨著市場對通膨的擔憂逐漸上升，正在推動資金流入實質資產。

以REITs(不動產投資信託)為例，統計1971年到2021年，REITs在美國消費者物價指數(CPI)高於5%的年度，平均年度漲幅高達14.06%，大於全球股市的2.43%和3.80%，反應REITs擁有透過調漲租金收入和資產價格上漲，來吸收通膨的良好能力。

元大全球不動產證券化研究團隊分析，當前盛行的新興趨勢，如網購、雲端運算、人工智能、自駕車、5G通訊、單身經濟和人口老齡化等，都將對房地產產生正面影響。例如5G時代的到來，將增加對手機訊號塔的需求，而雲端運算和人工智能所需的資料大量運算和儲存，產生對於數據中心的需求。也就是說，如果能針對房地產市場的動態變化，以進行有效的主動管理，可為REITs投資組合開拓許多令人興奮的新機會。

元大實質多重資產研究團隊表示，現階段除了REITs外，也看好能源股的投資機會。據摩根士丹利銀行報告，美國石油和天然氣股票的股價相對油價大幅折價，僅反應油價在每桶64美元的水準。而且，在碳中和、碳稅等減碳議題下，對能源業造成結構性變化，油價也可能持續在偏高水準，這為能源股帶來很好的投資機會。

美國聯準會 通膨

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