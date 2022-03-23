合庫銀徵才300人 加入幸福企業趁現在

連續四年蟬聯全國財金保險系所畢業生就業意願大調查，獲頒「最嚮往的金控公司」優等獎殊榮的合庫金控，旗下的合作金庫銀行111年「徵才祭」強勢開跑，徵才活動採取與同學互動式的歡樂氣氛，自2月起開辦29場校園徵才活動，現正熱烈地巡迴全國各大專院校，其中企業說明會是由各校在合庫服務的學長姊，與學弟妹面對面交流及分享；包含臺大在內的七所國立大學徵才博覽會則是利用活動攤位介紹職缺，也藉由勁歌熱舞和遊戲互動，展現合庫貼近年輕人活潑熱情的一面。

除了年初已經招募經驗行員外，合庫也瞄準畢業季的社會新鮮人，再度開出300名職缺，涵蓋不限科系、經驗的45名儲備菁英及149名一般金融人員，並提供理財、資訊、電金、電機工程及環境工程等多元的轉職機會，讓各個領域的菁英們都有機會加入合庫，實現人生的規劃。報名期間自111年3月28日起至111年4月28日止，筆試日期訂於111年5月14日。相關資訊請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站，想加入合庫的新鮮人與轉職者，可要好好把握機會。

合庫金控在董事長雷仲達的帶領下，2021年稅後淨利達211.87億元歷史新高，每股盈餘(EPS)1.51元，獲利表現非常亮眼。合庫近年來積極響應政府政策改善員工薪資待遇，107、108及111年員工平均加薪幅度分別達到5.8％、4.53％及6.6％，109年導入員工持股信託及企業相對提撥，讓員工可同享獲利，去年年終獎金（含員工酬勞）平均可達令人稱羨的8個月，對於想儘快存到人生第一桶金的新鮮人，合庫絕對是你不能錯過的選擇。

合庫銀行除了名列「大到不能倒」系統性重要銀行及穩坐國內最多分支機構銀行龍頭地位外，也不忘持續拓展海外版圖，美國休士頓分行去年12月開業，是海外第25個營運據點，與現有洛杉磯、西雅圖、紐約等三家分行共同營運持續提升合庫在美國地區的盈餘貢獻；為掌握中東歐市場商機，合庫在捷克布拉格設立代表人辦事處也獲金管會核准，未來將搭配合庫比利時臺聯銀行，提供歐陸地區臺商客戶金融服務。對於想立足臺灣放眼全世界的有志青年，進入合庫之後有機會到海外分行服務，由合庫提供優渥的海外津貼補助當後盾，讓有國際觀的年輕學子，可以站在合庫這個巨人的肩膀上看得更遠。

近年來合庫不斷推出優渥的員工福利，並為員工打造築夢踏實的人生版圖，除了舉辦未婚聯誼活動、提供優於法令的安胎假及產假/產檢假/陪產檢及陪產假、提高生育津貼補助、投保防疫及疫苗接種保險、實施防疫照顧假及疫苗接種假等措施外，為了給予新進員工美好願景，近3年升等人數皆破千人以上，也特別為新進同仁設計加速升遷條款，以鼓勵積極優秀員工，期盼早日成家立業的社會新鮮人，在加入合庫後可以安心工作，放心結婚生子，並逐步完成各項人生夢想清單。