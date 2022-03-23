永豐金證券舉辦第一季產業線上投資論壇 至3月底

永豐金證券舉辦為期一個月的2022年第1季產業投資論壇，以線上論壇形式進行，包含12場專題演講及多場海內外公司座談，吸引超過千位人次的機構投資人參與；永豐金證券表示，短期因Fed升息及地緣軍事衝突，導致盤面出現較大波動，電子相關庫存水位因廠商積極備貨而拉高，但需求仍穩定增長中，加上台股獲利結構的穩定性以及具備高殖利率優勢，可趁拉回時擇機佈局優質標的。

永豐金證券表示，原物料價格雖因戰事衝高，但一旦戰事平穩極可能立即回跌，根據歷史經驗，戰爭干擾股市不會太久，預估也不影響Fed既有升息幅度的規畫，以台股獲利結構的穩定性與高殖利率等優勢，加上第1季財報數字表現不俗，指數將有機會出現反彈行情，可以趁此波拉回擇機佈局優質標的，看好的產業在電子仍以Server、IP等族群，傳產則以航運、鋼鐵為首選，高殖利率優質股亦將相對佳。

永豐金證券2022年第1季產業投資論壇以線上形式進行到月底，論壇針對當前熱議的趨勢及事件，主題含括俄烏戰爭下2022年全球經濟及產業展望、塑化及紡織產業前景與展望、中國政經動態與產業趨勢、固態電池產業、基因定序及檢測產業現況及未來展望、元宇宙發展下NFT關鍵角色與商業契機、半導體資本支出受惠與耗材進口替代商機、電子產業投資展望等。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年全球經濟少了去年的財政與貨幣政策刺激，成長率會較去年小幅下滑，Fed即將升息，縮表將使市場資金減少，壓抑全球股市的短期表現；另外、俄烏戰事使得能源、原物料及農產品等出現一波漲幅，推升市場對於通膨的擔憂，俄烏戰爭可能進一步拉低今年全球經濟成長，其中高油價維持多久將是影響全球景氣的關鍵。

中經院研究員陳馨蕙認為，2022年關鍵不在訂單而是採購存貨政策與價格，廠商勢必面臨多角化之分散風險、能源轉型與數位轉型等，使得成本縮減策略面臨挑戰。永豐金證券表示，隨著庫存水位拉高與產業生產秩序逐漸恢復，生產瓶頸逐漸打開，上游晶圓代工產能仍吃緊，但IC設計接受漲價之能力與家數已減少，Server仍為近期表現最佳的次產業，記憶體需求略有回升，預期DRAM有機會在今年第2季落底。

傳產部份，永豐金證券指出，鋼鐵與塑化報價開始受成本推升，3月的拉貨力道為觀察重點，若漲幅擴大可望推升利差，俄烏戰爭不確定性較高，但Fed升息風險已多數反應於市場，3月一次升息兩碼的機率降低，俄烏戰事仍為短期市場波動的主要原因。由於近期原物料價格大漲，市場擔心通膨問題失控衝擊全球主要指數明顯下挫。