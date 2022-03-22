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投信投顧介入企業經營權 最重恐遭金管會撤照

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今發布函令，明定投信投顧公司禁止透過基金資金、或是全委資產，直接或間接介入被投資對象的經營權、協助他人取得或鞏固經營權，否則最重恐被金管會撤照。

這也是繼日前保險資金繞道介入東元經營權之爭，遭保險局示警後，連投信投顧基金也被盯上。

據透露，此案是有一家A公司透過某大投信募集一檔私募基金，該檔私募基金再投資B投資公司，最後B投資公司回頭加碼A公司，簡言之，A公司透過基金間接繞道鞏固自己的經營權，引發金管會注意。

證期局副局長高晶萍說，投信基金投資前，須就被投資對象本身、及其直接、間接所投資事業，是否涉及經營權之爭的情況納入分析，並在投資後，定期檢視評估控管投資行為不得涉有介入經營權、或協助他人取得或鞏固經營權等。

高晶萍也說，若投信基金做投票時，內部需有一系列投資流程、去評估如何執行投票，也需有合理化的評估作業，一旦有爭議或遭檢舉，就會去了解業者是否有符合內控、和投票評估是否合理。

她強調，一旦查獲投信顧業者透過基金、或是全委資產，和企業共謀鞏固經營權，就會依查獲事實做處份。

處份依據是依投信顧102、及103條，最輕處糾正、警告、或命令解除董監事經理人，或對投信顧處兩年以下停止全部、或是一部分的基金募集或新增受託業務，或是停止全部或部分業務六個月，或是撤照及其他必要處置。

經營權 金管會

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