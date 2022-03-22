快訊

前「3冠王」少棒國手涉情殺 捕手搭檔曝殺機：他從小乖巧

劉真離世兩周年…辛龍晚間發聲 「12字」訴盡心中思念

KPMG：去年全球金融科技投資2,100億美元 創新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

KPMG安侯建業今（22）日出版《金融科技脈動2021下半年度報告》指出，2021年金融科技面投資異常強勁，全球達2,100億美元創新高，在各主要市場交易量也都是歷史新高；KPMG指出，企業對網路安全的投資興趣激增，詐騙防範是金融科技業主要課題。

以亞太地區而言，去年金融科技投資達275億美元，幾乎是前一年的兩倍，交易量創歷史紀錄，尤其去年上半年投資尤其強勁，主要是美國支付公司Paypal以27億美元收購日本獨角獸公司Paidy，以強化BNPL（先買後付）業務，另外印度也有不少私募投資、創投融資等案件。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉觀察，隨著越來越多銀行往技術扎根，並發展成為消費者全方位體驗的服務提供商，「嵌入式金融」在過去一年中持續增長，有望成為新一代金融科技寵兒，並跨足更多產品。

嵌入式金融是指整合產品與支付服務，允許消費者在付帳時透過會員卡與應用程式等直接付款或分期，跳過銀行的中介。

此外李逢暉表示，保險科技行業在去年下半年也持續受到高度關注，尤其在創投市場，跨地區的保險科技吸引上億美元資金，包括在中國大陸、香港、印度等都有案例。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，亞太地區的金融科技公司不斷擴大規模，將自己重塑為數位科技公司，以吸引更多關注和投資，尤其金融業也開始設立數位長、科技長等新興職位，積極導入AI、大數據等科技，讓市場與投資者可區分此類公司與其他僅提供支付或是一般金融服務的企業有所不同。

賴偉晏表示，去年投資人對於網路安全的投資興趣激增，主要原因為多起受到國際注目的資訊攻擊事件，從2020年至2021年期間，網路安全投資呈現翻倍。他認為，詐騙防範仍是最重要的金融科技問題，受到企業與投資人密切注意。

金融科技 創投

延伸閱讀

拜登批評印度對俄國「不堅定」 與美日澳不同調

人力財力與影響力 印度全民瘋西洋棋

搶攻印度華語市場 首本專為印度人設計華語教材出版

「我們與你同在」 印度支持俄羅斯入侵烏克蘭的人是誰？

相關新聞

中華郵政明起調升存款利率 定存最高1.1％

央行上周宣布升息一碼，以台銀為首的公股銀行已陸續宣布調升存款利率和貸款利率，中華郵政今也宣布，明天(23日)起調整存款利...

壽險業俄債利息21日付盧布 國泰人壽評估影響小

壽險業投資俄羅斯債券，俄羅斯在16日已支付1.17億美元的債券利息，下一筆是21日付息，是否會如期償還與是否採盧布償還受...

國泰金法說 五大子公司2022營運展望搶先看

國泰金控（2882）今(22)日下午舉行第4季法說會，去年合併稅後純益首次突破千億達1,409億元，連續三年創下歷史新高...

永豐金談國內外經濟前景 「仍面臨四大不確定性」

永豐金控今（22）日最新總經報告，認為國內外經濟前景仍面臨四大不確定性。

中華郵政宣布升息 五大類政策貸款利率跟著漲

中華郵政今（22）日宣布，自本（3）月23日起調升存款利率，調升幅度為0.03至0.315個百分點。由於中華郵政存款利率...

中華郵政自明日起調整存款利率 調幅最高0.315個百分點

央行宣布升息一碼，中華郵政公司今（22）日也宣布自今年3月23日起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。