KPMG：去年全球金融科技投資2,100億美元 創新高

KPMG安侯建業今（22）日出版《金融科技脈動2021下半年度報告》指出，2021年金融科技面投資異常強勁，全球達2,100億美元創新高，在各主要市場交易量也都是歷史新高；KPMG指出，企業對網路安全的投資興趣激增，詐騙防範是金融科技業主要課題。

以亞太地區而言，去年金融科技投資達275億美元，幾乎是前一年的兩倍，交易量創歷史紀錄，尤其去年上半年投資尤其強勁，主要是美國支付公司Paypal以27億美元收購日本獨角獸公司Paidy，以強化BNPL（先買後付）業務，另外印度也有不少私募投資、創投融資等案件。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉觀察，隨著越來越多銀行往技術扎根，並發展成為消費者全方位體驗的服務提供商，「嵌入式金融」在過去一年中持續增長，有望成為新一代金融科技寵兒，並跨足更多產品。

嵌入式金融是指整合產品與支付服務，允許消費者在付帳時透過會員卡與應用程式等直接付款或分期，跳過銀行的中介。

此外李逢暉表示，保險科技行業在去年下半年也持續受到高度關注，尤其在創投市場，跨地區的保險科技吸引上億美元資金，包括在中國大陸、香港、印度等都有案例。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，亞太地區的金融科技公司不斷擴大規模，將自己重塑為數位科技公司，以吸引更多關注和投資，尤其金融業也開始設立數位長、科技長等新興職位，積極導入AI、大數據等科技，讓市場與投資者可區分此類公司與其他僅提供支付或是一般金融服務的企業有所不同。

賴偉晏表示，去年投資人對於網路安全的投資興趣激增，主要原因為多起受到國際注目的資訊攻擊事件，從2020年至2021年期間，網路安全投資呈現翻倍。他認為，詐騙防範仍是最重要的金融科技問題，受到企業與投資人密切注意。