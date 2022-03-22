金管會堵炒房漏洞 抓包租賃業資金間接流向房市

金管會公布票券商五缺失，其中發現有一家租賃公司用投資「不動產信託受益權」方式，間接將資金流向不動產業，且金額持續增加，而替這家租賃公司做免保證商業本票且承銷的票券商，竟沒有詳實審核，遭檢查局提檢查缺失。

票券業者說，金管會此舉是希望票券商對資金流向不動產的免保證商業本票，應減少承銷或不予承銷，以避免助長炒房。

據檢查發現，有一家票券商替A租賃公司做免保證商業本票並承銷，當A租賃公司投資不動產信託受益權證金額一路走升，票券商沒有要求A租賃公司對增加投資金額做說明、也沒有評估實際資金需求的合理性。

檢查局副局長張子敏說，租賃公司投資不動產信託受益權，跟銀行土建融模式類似，但租賃業本來就納入央行信用管制措施內，一是租賃業需自律，二是，當資金流向土建融或不動產時，票券商也須了解資金用途且做核貸。

據了解，這家A租賃公司在2019年6月底投資不動產信託受益權證等商品金額是108.2億元，但一年後，卻增加到157.6億元，年增46%。

張子敏說，雖票券商徵信報告時，有揭露租賃公司資金用途是用以推動建案，但卻沒有詳實評估實際資金需求的合理性，讓投資額愈墊愈高。

其他缺失還包括，票券商發行免保票的承做利率有殺價競爭、及未考量同一產業免保票發行集中度控管、承銷免保票未遵循法令、承銷額度過度寬鬆等。

張子敏說，這次是金檢四家票券商，其中兩家專營、兩家是銀行兼營票券，五大缺失中，僅承銷免保票未遵循法令有違反票金法外，其他都是違反自律規範，已將檢查意見提交給銀行局，將由銀行局視情節輕重開罰。