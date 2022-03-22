彰銀挺體壇好手 成立射箭隊培育神箭手

金融業挺運動，培育優秀年輕選手！彰化銀行今（22）日宣布成立「彰化銀行射箭隊」，延攬國內10位射箭好手加入，出戰今年中華企業射箭聯賽，董事長凌忠嫄與總經理周朝崇聯手力挺自家選手，宣示成為體壇好手後盾，挺進亞、奧運世界舞臺。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀抱持扶植體育運動發展及傳承運動家精神的理念，長期贊助各項賽事，並持續與台東縣體育會合作培育當地優秀潛力選手，為蓄積我國運動發展能量貢獻己力。此次射箭隊成立的契機，主要是受去年東京奧運我國運動員在場上所展現的運動家精神與堅強實力所感動，深感優秀的運動選手需要企業長期贊助支持，共同成就台灣之光。

凌忠嫄說，射箭運動不僅是我國優勢運動競技項目，且為六藝之一具有文化底蘊的加持，雖然與國民運動籃球、羽球和桌球等運動人口相比較少，但是歷來國際賽事表現屢獲佳績，發展潛力無窮。

彰銀以企業社會責任的角度出發成立射箭隊，將屬地選在射箭運動能量豐沛的桃園市，並邀請桃園永豐高中射箭選手加入，期望培育在地基層運動員。未來除了持續培育優秀潛力選手，把射箭運動推廣給國人外，凌忠嫄也期許成為臺灣之光推手，朝規劃相關制度照顧優秀運動員方向邁進，激勵選手全心投入訓練，進軍亞、奧運為國爭光。

記者會上，彰銀董事長凌忠嫄、總經理周朝崇與自家射箭隊展現極佳默契，活力十足一一為選手打氣，周朝崇並親授抗壓致勝心法「決心、毅力、不忘初衷」，鼓勵選手發揮運動家精神，超越自我贏得榮耀。

彰化銀行射箭隊成員由桃園在地選手耿皜宇、張宇帆、徐湧寓、邱意晴、徐渝涵、李彩綺及自聯盟選秀會中簽下包括狀元吳昱明、張心怡、劉虹均與索煒哲等10位優秀選手組成，平均年齡不到20歲，正當射箭選手的黃金年齡，陣容堅強，無論潛力和實力都不容小覷，尤其女選手邱意晴，目前已是2022亞運代表隊反曲弓選手，表現可期。

另外，彰銀對選手的照顧方面，請到實戰經驗豐富的史正德及邱柏翰兩位教練聯手坐鎮，運籌帷幄，相信無論在賽內賽外都可有相輔相成的效果，以新軍之姿在今年賽事中爭取好成績。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤說，2022中華企業射箭聯賽4年，尚未開賽就有喜事，本年度中華企業射箭聯盟加入了新的隊伍，除了原本的5支企業射箭隊外，今年彰化銀行射箭隊加入，為聯賽帶來新的突破及改變，期待彰化銀行射箭隊在新賽季初登場的好表現。

中華企業射箭聯賽4年開幕戰即將於26日在國立體育大學展開，賽事精彩可期，民眾可前往國立體育大學射箭場觀賽或透過教育部體育署MOESports平台收看直播，一睹選手風采。