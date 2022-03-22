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永豐金：國內外經濟前景仍面臨四大不確定性

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

永豐金控今（22）日最新總經報告，認為國內外經濟前景仍面臨四大不確定性。

1. 地緣政治與軍事衝突風險升高，衝擊全球經濟活動

俄烏戰事持續或擴大將使原物料供應受阻，恐再度惡化全球晶片短缺及供應鏈瓶頸問題。由於國際原物料短缺，將衝擊全球經濟體之生產及消費等經濟活動，若進一步推升通膨，恐致經濟下行風險升高。

2. 全球通膨壓力增加

由於亞洲經濟多為大宗商品淨進口國，若原物料價格持續上揚，恐引發輸入性通膨，加上部分經濟體勞動市場緊俏，薪資上漲壓力增加，恐進一步推升物價，加速通膨預期上升，令高通膨現象持續。

3. 主要央行貨幣政策正常化受到干擾，金融市場波動加劇

俄烏爆發武裝軍事衝突，各國紛紛祭出制裁措施，不利全球貿易前景，為干擾主要央行貨幣政策正常化之雜音；加上俄羅斯外幣計價公債面臨違約，且部分新興經濟體債務偏高，若大幅升息恐令新興經濟體發生債務危機風險增加。

4. 新冠肺炎疫情與氣候變遷衝擊

新冠肺炎疫情仍存，各國對疫情發展及管制程度不一，牽動全球供應鏈復甦動能。而氣候變遷導致重大災害頻仍，影響農作物收成，加上俄烏戰事影響兩國穀物出口，恐引發全球糧食危機，亦妨礙供應鏈運行，造成經濟損失。

此外，永豐金控指出，研究處預期美國聯準會（Fed）今年共升息6碼（1碼為0.25個百分點），對應的2年期美債殖利率年底預估值為 2.09% ，10年期美債殖利率年底預估值為 2.67% 。

永豐認為，Fed展現不惜一切打壓通膨的決心，在俄烏戰爭推升通膨之際，市場的升息預期還有上調空間，故短端美債殖利率仍看偏升，長端美債殖利率則受到景氣擔憂觸發的避險買盤所壓抑 ，因此，內部預期，在俄烏戰爭情勢明朗化前， 上半年長短利差（10 年減2 年）倒掛的可能性非常高 。

通膨 殖利率 永豐金控

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