億萬富翁財管2.0業績全都露 三家銀行最猛

為爭取台商回流，金管會開放國銀辦理高資產客戶財管2.0，今（22）日公布業績概況，七家銀行開辦已獲核准的高資產客戶共1,753人，資產管理規模（AUM）達2,217億元，其中中信銀、一銀、國泰世華銀位居前三大銀行。

金管會於2020年針對上億元高資產客戶推出新財管方案，放寬銀行可以對高資產客戶提供八項金融商品及服務，並於2020年、2021年兩波開放七家銀行開辦，包括中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行，以推升銀行理財產業競爭力。

根據金管會統計，七家銀行已獲得核准的高資產客戶共有1,753人，資產管理規模（AUM）達2,217億元；就資產規模來看，中信銀以1,071億元奪冠，一銀388億元居次，國泰世華銀384億元。

另以銀行擁有的上億客戶數來看，中信銀就有1,065位資產上億元的客戶，國泰世華銀有237人，一銀則有233人。整體來看，前三大銀行擁有上億客戶數，就占七家開辦銀行總客戶數的87.5%，資產規模占比也高達83.1%。

進一步觀察財管2.0業務占比，依序為存款占38%、保險占22%、基金占13%、境外結構型商品8%。

中信銀無論在資產規模或客戶數皆名列第一，金管會銀行局副局長童政璋對此分析三原因，一為中信銀本身高資產客戶數較多，二為申請業務範圍較廣，單是金管會開放八項業務中，中信銀即申請四項，包括債券、ETF、結構型商品’

雙元貨幣等；三為中信銀自行設計發行外幣計價金融債券連結衍生性金融商品，一共推出兩檔，商品選擇較多。

童政璋指出，國泰世華銀在財管業務2.0中，聚焦在ETF，同時在商品設計上也很積極，於海外分行發行外幣計價結構型商品，這兩家銀行皆有自行開發金融商品，符合金管會當初對開放此業務的期許，而一銀申請業務也以ETF為主。

至於現階段是否還有銀行申請，童政璋說，目前有兩、三家銀行探詢，處於溝通階段、尚未遞件，只要各項條件準備好，就分批審讓業者上路。