聽新聞
test
0:00 / 0:00
中華郵政明起調升存款利率 定存最高1.1％
央行上周宣布升息一碼，以台銀為首的公股銀行已陸續宣布調升存款利率和貸款利率，中華郵政今也宣布，明天(23日)起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。
其中郵政定期儲金利率部分，中華郵政表示，一月期定期儲金年利率，一般固定利率調整為0.590%、機動利率為0.590%；500萬元(含)以上，則是調整成固定0.110%、機動0.110%。
至於三月期定期儲金年利率，一般固定利率為0.660%、機動利率則是0.660；500萬元(含)以上，固定利率調整為0.120%、機動利率0.120%。六月期定期儲金年利率，固定利率0.780%、機動利率為0.780%；500萬元(含)以上，固定利率0.130%、機動利率0.130%。
此外，九月期、一年期、三年期的定存利率同樣也調整，其中九月期固定利率為0.790%、機動 0.785%，500萬元(含)以上，固定利率0.140%、機動利率0.140%。一年期的固定利率1.070%、機動0.810％，500萬元(含)以上，固定利率0.210%、機動 0.210%。二年期固定利率1.100%、機動1.095%，500萬元(含)以上，固定0.220%、機動0.220%。三年期固定利率1.100%、機動1.095％，500萬元(含)以上，固定0.230%、機動0.230%。
中華郵政表示，郵政政存簿儲金年利率調整為0.2%，媒體轉帳薪資存款年利率0.270%，郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.08%，公教存款年利率1.095%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言