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中華郵政明起調升存款利率 定存最高1.1％

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政。本報資料照片
中華郵政。本報資料照片

央行上周宣布升息一碼，以台銀為首的公股銀行已陸續宣布調升存款利率和貸款利率，中華郵政今也宣布，明天(23日)起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。

其中郵政定期儲金利率部分，中華郵政表示，一月期定期儲金年利率，一般固定利率調整為0.590%、機動利率為0.590%；500萬元(含)以上，則是調整成固定0.110%、機動0.110%。

至於三月期定期儲金年利率，一般固定利率為0.660%、機動利率則是0.660；500萬元(含)以上，固定利率調整為0.120%、機動利率0.120%。六月期定期儲金年利率，固定利率0.780%、機動利率為0.780%；500萬元(含)以上，固定利率0.130%、機動利率0.130%。

此外，九月期、一年期、三年期的定存利率同樣也調整，其中九月期固定利率為0.790%、機動 0.785%，500萬元(含)以上，固定利率0.140%、機動利率0.140%。一年期的固定利率1.070%、機動0.810％，500萬元(含)以上，固定利率0.210%、機動 0.210%。二年期固定利率1.100%、機動1.095%，500萬元(含)以上，固定0.220%、機動0.220%。三年期固定利率1.100%、機動1.095％，500萬元(含)以上，固定0.230%、機動0.230%。

中華郵政表示，郵政政存簿儲金年利率調整為0.2%，媒體轉帳薪資存款年利率0.270%，郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.08%，公教存款年利率1.095%。

中華郵政今也宣布，明天(23日)起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。圖／中華郵政提供
中華郵政今也宣布，明天(23日)起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。圖／中華郵政提供

中華郵政 薪資 定存

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