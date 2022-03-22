國壽：俄國債息就算全付盧布 獲利影響頂多2、3億

國泰金控今(22)日舉行2022年第4季法說會，國泰人壽執行副總林昭廷答覆法人提問時指出，國泰人壽持有的俄羅斯債券部位新台幣200多億元、一年利息收入11億元，即使發行機構全部用「盧布」付息，對國壽損益表的影響，了不起就是兩、三億元。

國內壽險業者投資的俄羅斯債券，種類很多，有的按照規定，只能用美金支付利息，有的則是可以用盧布來償還利息。林昭廷下午在法說會上表示，國泰人壽3月16日收到的俄羅斯債券利息，發行機構用「美元」付款；昨天(21日)收到的，則是用「盧布」支付利息。

林昭廷並表示，國泰人壽3月21日收到的俄羅斯公債利息，金額很小，不到一支美金，也就是100萬美元。他解釋，昨天支付利息的俄羅斯公債，設有「盧布條款」，可以付盧布，沒有造成違約。

林昭廷說：「我們收到盧布，匯率風險對我們來講其實非常、非常小，我一年在俄羅斯的部位200多億，利息大概是11億元，即使全部都收到11億等值的盧布，對我的暴險是非常、非常小」。

他舉例，即使盧布匯率有很大幅度的波動，例如貶值30%-50%，國泰人壽了不起在損益表上，最多、最多就是影響稅前盈餘兩三億。

國泰人壽已經在今年2月底，按照會計公報Stage III標準，認列俄羅斯債券的預期信用損失26億元，占國壽持有俄債帳面金額13%，提列的26億元包含本金及利息的預期損失。

林昭廷下午在法說會上表示，國泰人壽提列的俄息預期損失，是按照未來一年都收不到利息進行設算。從近期俄國發行機構償付利息，及盧布匯率貶低彈升情況來看，目前氣氛偏多，但整個狀況還是要等到3月底跟會計師討論後，才能決定對國壽季報的影響。