永豐金最新總經報告：上調台灣央行今年升息幅度 估3碼

中央銀行總裁楊金龍3月鷹派升息1碼，觸發各金融機構上調台灣央行全年升息幅度。永豐金控（2890）內部今（22）日最新總經預測，維持央行今年升息三次，但每次升息從半碼（0.125個百分點）上調至1碼（0.25個百分點），第2季、第3季都將各升息1碼，全年升息3碼至1.875％，一口氣回到近11年前、2011年7月水準。

永豐金控原本預期，央行今年升息三次、每次升息半碼（0.125個百分點），全年升息1.5碼至1.5％，回到2016年3月的利率水準。

報告指出，由於高油價造成的輸入性通膨可能令今年前3季 CPI 皆高於 2% 4 Q 可望回降至2% 以下，然全球供應鏈瓶頸或將持續一段時間，永豐金預估第2季、第3季央行將各升息1碼，「今年央行貨幣政策基調轉為緊縮」，永豐總經預期，必須等待俄烏衝突落幕，國際原物料價格回穩，2022年下半年通膨回落至2％以下，升息壓力才會緩解。

永豐金分析，3月理監事會議後記者會，央行總裁楊金龍曾經暗示「央行未必要跟進美國升息循環」。

楊金龍表示，台灣經濟體相對開放，除利率外需連同匯率一併評估，不像美國等大且封閉之經濟體，僅使用利率工具大致上就能控制國內經濟穩定，且台灣目前通膨壓力主要來自供給面，需搭配稅率政策等供給面調整才能有效抑制通膨升溫，單靠利率效果有限，

此外，俄烏戰爭不確定恐持續影響金融市場導致波動加劇，若未來市場再現黑天鵝料增添全球經濟下行壓力，國際原油需求下滑令價格下滑，永豐金控認為，屆時美國也可能修正原本的利率政策。

報告中最新預期，美國聯準會（Fed）全年升息6碼，分別在5、6、7、9、12月各升息1碼，上下半年各升息3碼。永豐金控解釋，因研究處考量上述的雙向風險，與下半年通膨回落的預估，因此保持全年升息6碼的，相對其他投行普遍預估的7碼略為溫和。

永豐金控解釋，利率政策的路徑存在雙向風險，若通膨月增率居高不下，並伴隨長期通膨預期持續升溫，Fed將採取更激進的升息立場，不排除在一次會議上升息2碼，然而，若期間發生流動性緊縮(TED利差、FRA-OIS利差上升)、金融環境惡化(芝加哥Fed金融環境指數)、長短利差縮窄或倒掛(10年減2年美債利差)等現象，抑或是經濟失速風險增溫，都可能導致Fed放緩升息步伐。

新台幣走勢預期區間震盪。報告中認為，俄烏戰爭持續，央行鷹派升息雖然部分抵銷Fed升息引發的資金外逃壓力，但本週多位Fed 官員將發表談話或維持鷹派基調，料提供國際美元支撐，預期台幣呈現區間震盪格局。