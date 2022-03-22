快訊

桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻沒下文

永豐金最新總經報告：上調台灣央行今年升息幅度 估3碼

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐金。（永豐金證券提供）
永豐金。（永豐金證券提供）

中央銀行總裁楊金龍3月鷹派升息1碼，觸發各金融機構上調台灣央行全年升息幅度。永豐金控（2890）內部今（22）日最新總經預測，維持央行今年升息三次，但每次升息從半碼（0.125個百分點）上調至1碼（0.25個百分點），第2季、第3季都將各升息1碼，全年升息3碼至1.875％，一口氣回到近11年前、2011年7月水準。

永豐金控原本預期，央行今年升息三次、每次升息半碼（0.125個百分點），全年升息1.5碼至1.5％，回到2016年3月的利率水準。

報告指出，由於高油價造成的輸入性通膨可能令今年前3季 CPI 皆高於 2% 4 Q 可望回降至2% 以下，然全球供應鏈瓶頸或將持續一段時間，永豐金預估第2季、第3季央行將各升息1碼，「今年央行貨幣政策基調轉為緊縮」，永豐總經預期，必須等待俄烏衝突落幕，國際原物料價格回穩，2022年下半年通膨回落至2％以下，升息壓力才會緩解。

永豐金分析，3月理監事會議後記者會，央行總裁楊金龍曾經暗示「央行未必要跟進美國升息循環」。

楊金龍表示，台灣經濟體相對開放，除利率外需連同匯率一併評估，不像美國等大且封閉之經濟體，僅使用利率工具大致上就能控制國內經濟穩定，且台灣目前通膨壓力主要來自供給面，需搭配稅率政策等供給面調整才能有效抑制通膨升溫，單靠利率效果有限，

此外，俄烏戰爭不確定恐持續影響金融市場導致波動加劇，若未來市場再現黑天鵝料增添全球經濟下行壓力，國際原油需求下滑令價格下滑，永豐金控認為，屆時美國也可能修正原本的利率政策。

報告中最新預期，美國聯準會（Fed）全年升息6碼，分別在5、6、7、9、12月各升息1碼，上下半年各升息3碼。永豐金控解釋，因研究處考量上述的雙向風險，與下半年通膨回落的預估，因此保持全年升息6碼的，相對其他投行普遍預估的7碼略為溫和。

永豐金控解釋，利率政策的路徑存在雙向風險，若通膨月增率居高不下，並伴隨長期通膨預期持續升溫，Fed將採取更激進的升息立場，不排除在一次會議上升息2碼，然而，若期間發生流動性緊縮(TED利差、FRA-OIS利差上升)、金融環境惡化(芝加哥Fed金融環境指數)、長短利差縮窄或倒掛(10年減2年美債利差)等現象，抑或是經濟失速風險增溫，都可能導致Fed放緩升息步伐。

新台幣走勢預期區間震盪。報告中認為，俄烏戰爭持續，央行鷹派升息雖然部分抵銷Fed升息引發的資金外逃壓力，但本週多位Fed 官員將發表談話或維持鷹派基調，料提供國際美元支撐，預期台幣呈現區間震盪格局。

美國升息 永豐金控 央行

延伸閱讀

鴻海劉揚偉看通膨：低階產品影響大 高階產品影響有限

彭淮南換屋 坪價近150萬

她問「央行升息1碼可以讓房價掉下來嗎？」網：只有眼淚掉下來

央行宣布升息1碼 房貸族一年負擔將增1.9萬元

相關新聞

壽險業俄債利息21日付盧布 國泰人壽評估影響小

壽險業投資俄羅斯債券，俄羅斯在16日已支付1.17億美元的債券利息，下一筆是21日付息，是否會如期償還與是否採盧布償還受...

國泰金法說 五大子公司2022營運展望搶先看

國泰金控（2882）今(22)日下午舉行第4季法說會，去年合併稅後純益首次突破千億達1,409億元，連續三年創下歷史新高...

國壽去年台股操盤績效了得 報酬率20.9%

國泰金控（2882）今(22)日下午舉行去年第4季法說會，會中公布，核心子公司國泰人壽去年底持有的國內外股票部位，合計年...

遠銀林口分行變身音樂分行 營造高質感金融服務

遠東商銀（2845）林口分行，3月22日全新改裝開幕，推出嶄新形象，招牌外觀加入了遠東商銀財富管理「十樂品牌價值」標誌的...

財管2.0首見 國泰世華海外分行發結構型商品

國泰世華銀行今(22)日表示，該行積極推展「財管2.0」業務，今年1月領先台灣本國金融同業，推出首檔由海外分行發行的境外...

凱基證券首度合作Zuvio 專業理財知識扎根校園

為幫助年輕投資人建立正確理財觀念，凱基證券與台灣最大的校園生活社群APP Zuvio校園合作推出投資理財系列活動，包含理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。