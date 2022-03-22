農業金庫預計發行金融債券 獲「twAA+」評等
中華信評今（22）日授予全國農業金庫，預計發行之111年度第1期無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等，等級為 「twAA+」，金融債券的發行總額為新台幣26億元。
中華信評表示，農業金庫透過前述金融債券所募得之資金，將主要用於提升其資本適足率，若農業金庫此次擬發行之金融債券的發行期間、條件或額度出現任何實質性更動，將有可能對其評等造成影響。
依據中華信評金融業債務發行信用評等準則，中華信評以農業金庫的發行體信用評等為起點，向下進行級距調整，進而得出該金融債券的債務發行信用評等，主因中華信評預期，該行的混合型資本工具，亦應可受惠於來自台灣政府的隱性支持。
中華信評將農業金庫歸類為政府相關機構，且中華信評認為，該行在需要時能獲得台灣政府及時、充裕之特別支持的可能性「極高」。該金融債券在級距上的調整反映此債券的次順位地位，以及無生存力偶發事件條款。
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