壽險業俄債利息21日付盧布 國泰人壽評估影響小

壽險業投資俄羅斯債券，俄羅斯在16日已支付1.17億美元的債券利息，下一筆是21日付息，是否會如期償還與是否採盧布償還受到市場關注。國泰人壽表示，21日那筆債息有盧布條款，所以俄羅斯用盧布付息沒有造成違約，且21日的息非常少，就算收盧布匯率風險，對國壽影響較小。

國泰金今舉行法說會，法人關注國泰人壽俄羅斯債券部位，若未來債息接受盧布造成的影響，與是否後續還要額外提出減損？

國泰人壽執行副總林昭廷表示，俄羅斯政府在3月16日的債息付美元，這是正面消息，3月16日這一檔原本是沒有盧布條款，所以俄羅斯政府如果付盧布，是可能造成違約的，好險是用美元付息。

林昭廷指出，現在因為是非常時期，債息在收到前會有層層關卡，時間上會拖比較久，像3月16日的利息，國泰3月15日就知道，但一直到台灣時間3月19日早上才確定進保管銀行帳戶。

對於21日的債息，林昭廷表示，3月21日公債是有盧布條款，俄羅斯政府用盧布付息沒有造成違約，但收盧布就會有匯率風險，不過21日的息其實非常少，若全部都收盧布，目前盧布匯率波動約30%，對國壽影響較小。

3月是否再提減損？林昭廷表示，原本國壽的預估是未來一年都不會收到息，所以二月底有提列26億元減損。但3月16日美元利息有收到，盧布從低點已反彈30％，不過3月時S&P跟所有信評公司又把俄羅斯債券降到更低等級，目前看起來是正面消息多，但是還是要等到3月底跟會計師討論，以新的資訊與證據做信用損失提列，每天變化多，還需綜合考量。