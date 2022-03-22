國泰金法說 五大子公司2022營運展望搶先看

國泰金控（2882）今(22)日下午舉行第4季法說會，去年合併稅後純益首次突破千億達1,409億元，連續三年創下歷史新高。最能彰顯一家金融機構獲利能力好壞的股東權益報酬率(ROE)，去年也來到15.5%新高，較前年大幅走高6.5個百分點。

國泰金控發言人鄧崇儀資深副總在簡報時表示，國泰金已經承諾2030年全台營運據點100%使用再生能源，以2050年淨零碳排為目標，並積極督促投融資對象低碳轉型。

主要子公司推動越南、柬埔寨等海外子公司服務數位化，研發內外部數位服務工具，加速業務推展並提升服務體驗。

以下為鄧崇儀在簡報時，談及的主要子公司營運重點：

國泰世華銀行方面，2021年存放款穩健成長，資產品質良好，淨利差回升，淨利息收入年成長9%。手續費淨收益呈雙位數成長，財富管理淨手續費收益年成長達19%。

展望2022年，國泰世華銀行將以穩健成長放款，優化放款結構，維持良好資產品質；開發多元產品及運用數位平台，提升財富管理手續費收入；持續拓展海外業務，深化在地化經營，穩健提升海外獲利，做為主要營運方向。

國泰人壽方面，2021年持續價值導向策略，保障型商品FYP年成長15%；投資型保單AUM持續成長，規模超過7,000億元，市占率第一。

國泰人壽2021年投資績效良好，避險後投資收益率達4.9%，獲利創歷史新高。RBC比率達371%，淨值比達10.5%，資本水準強健。

展望2022年，國泰人壽將以「保障優先、友善高齡」為產品主軸，積極推動保障型商品，為接軌國際會計準則 IFRS 17及資本標準 ICS做準備，且將伺機布局優質股債，提升經常性收益；彈性配置避險工具，嚴控避險成本。

國泰世紀產險方面，2021年簽單保費收入年成長10%，市占率為12.4%，位居市場第二。國泰產以客戶需求為中心，傳遞完整保障觀念，業績持續提升。

國泰產險在大陸的產險子公司，也積極發展互聯網業務；越南產險，持續透過數位轉型與行動投保，加速業務推動及提升保費收入。

展望2022年，國泰產險將恪守質量並重經營原則，嚴格控管營運風險和落實法令遵循；以客戶為中心推動各項措施，提升客戶滿意度與黏著度，發展大陸互聯網業務；越南持續強化數位基礎建設、拓展異業合作機會。

國泰投信方面，2021年AUM達1.28兆，為台灣資產管理規模最大投信公司，各項產品深獲投資人認同，獲利創歷史新高。2021榮獲《Asia Asset Management》、《指標》等團隊、 ETF 及基金共32項大獎。

展望2022年，國泰投信將聚焦新產品研發、金融科技創新應用及服務；整合集團全球化資產管理平台，深耕集團內外部銷售通路；發展退休與小資理財，強化ESG投資流。

國泰證券方面，2021年將建立全數位經營模式，優化客戶體驗，深耕數位客群經營，擴大客戶規模。截至2021年底，國泰證券總累計開戶數近120萬戶，客戶數與獲利皆創歷年新高。

展望2022年，國泰證券將持續精進數位經營模式，提升數位平台引流客戶及服務廣大客群的效能；強化並完善產品及服務平台，滿足多面向的客戶投資需求。