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財管2.0首見 國泰世華海外分行發結構型商品

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
前排左起：國泰世華銀行私人銀行管理部協理李文鴻、國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇、國泰世華銀行私人銀行部協理陳泑琍。國泰世華銀行/提供
前排左起：國泰世華銀行私人銀行管理部協理李文鴻、國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇、國泰世華銀行私人銀行部協理陳泑琍。國泰世華銀行/提供

國泰世華銀行今(22)日表示，該行積極推展「財管2.0」業務，今年1月領先台灣本國金融同業，推出首檔由海外分行發行的境外外幣結構型商品。

國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇指出，這項接軌國際金融市場的創新理財商品，能夠同時滿足資金短期停泊避險、收息與資產穩健增長的三大需求，高資產客戶認購相當踴躍。

金管會推出財富管理新方案(俗稱財管2.0)，放寬總資產逾1億元的高資產客戶可投資的金融商品，並進一步開放本國銀行海外分支機構得發行境外結構型商品等八大項目，國際化布局更具策略彈性。

國泰世華銀行成為本國銀行中第一家，由海外分行發行連結美元和日圓匯率走勢的結構型商品業者。

國泰世華銀行表示，金融市場普遍預期美國聯準會將加速緊縮貨幣政策，相較G7貨幣，美元應會維持強勁走勢，美元計價投資標的重拾熱度。

過去貨幣政策緊縮前，金融市場極易出現劇烈波動，加上全球供應鏈瓶頸、地緣政治緊張等議題短期難以緩解，建議投資人短線宜採較保守的資產配置。

美元計價金融商品的選擇性相對更多元，包含新興市場，相關優質公司債，以及金融機構發行永續債等，搭配高票息的結構型商品，有利於建構一個風險與報酬相對平衡的投資組合。

為協助高淨值資產客戶精準控局，國泰世華銀行早在2013年即成立私人銀行部門，積極以客戶的需求與體驗為出發，打造專屬產品、引入國際級平台，並擴大顧問諮詢團隊規模，近年來更屢獲國際大獎肯定。

國際權威媒體《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)近日公布2021最佳私人銀行大獎最新獲獎名單，國泰世華銀行連續三年獲選為台灣最佳私人銀行，再度於國際舞台大放光芒。

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