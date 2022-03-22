國泰人壽迎60周年 業務大軍將遍訪800萬保戶

國泰人壽表示，自1962年創立迄今邁入60周年，將啟動全台2.7萬名業務員走遍台灣大小鄉鎮，親訪逾800萬名的保戶、完成650萬份保單健檢，期望透過拜訪協助保戶檢視保險缺口，建構完善的保障。

台灣即將邁入超高齡社會，國泰人壽業務員的日常拜訪陪伴，逐漸轉型為保戶「新家人」給保戶更多關懷。

國泰人壽是台灣保險服務密度最大的公司，重視且著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，觀察到台灣人口結構、社會趨勢的快速變化，迅速行動起來。

藉60周年之際，將於3月24日啟動業務員「與禮同行」活動，國泰人壽於全台擁有800多萬保戶，平均每個業務員今年將拜訪約300位保戶，透過全面拜訪提供服務、協助檢視現有保單、了解保障缺口。

國泰人壽表示，與禮同行預計完成近650萬份保單健檢，讓保障更符合人生的中長期規畫。國壽也將推出60周年紀念保單封面，創造保戶與國壽的美好記憶。

國泰人壽總經理劉上旗指出，國壽業務員提供客戶專業的規畫與服務，從客戶單身、結婚、生子，參與客戶本人及家庭每一個階段。

台灣即將邁入超高齡社會，日常的走訪服務，逐漸發揮陪伴力量，國壽因此積極規劃相關培訓與措施，讓業務員除了為客戶檢視保障、規劃保單，也能擔任健康顧問角色提供資訊與建議，在提供服務之餘也能傳遞關懷、全面照顧保戶的身心健康，讓業務員成為保戶的新家人。

國泰人壽期待透過全面拜訪，感謝客戶一甲子的支持與陪伴，傳遞最真摯的關懷與問候，今年11月30日前，每位國泰人壽的保戶，在業務員拜訪時，都有一次免費的抽獎機會。

有機會獲得國泰人壽與春池玻璃合作推出的143啤酒杯組，每季還可再加碼抽Gogoro電動機車。

國泰人壽本次贈送的杯組，由春池玻璃在地推廣玻璃回收製作而成，該公司營運超過60年，每年消化台灣70%的廢棄玻璃，啤酒杯蘊含戰時資源不足「小杯子大分享」的意義。

國泰人壽希望透過「與禮同行」同時傳遞永續價值，透過小小杯子傳遞到客戶手中，同時取一杯子、一輩子諧音，也表達保障客戶一輩子的承諾。

民眾在今年6月15日前，投保健康與醫療商品個人新契約保單，主附約保單年繳化保費合計達新台幣2萬元就可獲得一次抽獎資格，之後每增加1萬元就可增加一次抽獎機會。

以此類推，每月有機會獲得按摩椅等獎項，也為自己建立完善保障。

除了業務員角色轉型，遠距服務同樣持續升級。國泰人壽遠距保險平台「CVX泰好保」3月31日起新增App內建視訊功能，有別於過去業界的多平台操作，客戶及業務員使用時，無需再下載視訊軟體，真正實現一個App搞定遠距保險服務。