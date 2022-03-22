全球人壽贊助桃園領航猿籃球隊 打造企業主題日

全球人壽表示，該公司長期支持台灣體育發展並贊助各項體育賽事，實踐企業永續報告書中的幸福社會篇章，連續兩年贊助桃園領航猿籃球隊(簡稱領航猿)，日前於領航猿主場桃園巨蛋舉辦企業主題日，以全球人壽品牌理念「因為愛 責任在」為主題，將巨蛋場地打造為實踐愛與責任的應援舞台。

上述活動邀請全球人壽副董事長林文惠代表開球，並由全球人壽同仁到場應援，一同為球隊加油、感受體育賽事的活力，用愛與責任作球員最堅強的後盾。

全球人壽長期支持台灣體育發展並結合公益活動，全球人壽力挺台灣體育發展不遺餘力，從贊助各級棒球賽事，到推廣ZUMBA、籃球等各式體育活動，強化國人健康意識，並邀請同仁與保戶共襄盛舉。

全球人壽於2020年起贊助P.League+ 桃園領航猿，以實際行動支持台灣籃球運動發展，邀請企業同仁到桃園巨蛋觀看比賽，並鼓勵同仁帶著家人、邀約保戶共同觀賞賽事，為臺灣職籃強力應「猿」，展現全球人壽愛與責任穩定的力量。

企業主題日當日由林文惠代表開球，樂活寶攜手Pilots Crew活力助陣，以動感表演為球員加油。為營造主題日氣氛，球場除了有全球人壽大型地貼、環場LED應援外，更以「全球人壽Ｘ八三夭」業務招募主題曲作為激勵歌曲。

入場觀眾可獲得全球人壽獨家限量桃園領航猿應援貼紙，同時也在現場設置品牌攤位，現場加入全球人壽Line官方帳號好友，即可獲得限量品牌口罩，讓球迷大聲應援的同時也能兼顧自身防疫安全，展現全球人壽愛與責任的理念，真正實踐防疫新生活。

全球人壽連續兩年支持桃園領航猿籃球隊，於三套主客場球衣的背側掛名贊助，以實際行動力挺台灣體育發展，期盼能以優質的賽事內容，吸引更多球迷進場替球員們精湛的球技喝采。

除了贊助桃園領航猿籃球隊、舉辦企業主題日，全球人壽更在去年疫情嚴峻時刻，致贈企業機能防護夾克，力挺征戰U23世界盃棒球賽的台灣選手，並跨足基層籃球、足球等領域，向下扎根全面推廣多元體育賽事，期盼與國人共同建立良好的運動意識。

從2015至2021年，全球人壽已連續七年榮獲體育推手獎，更是蟬連四屆榮獲體育推手獎─贊助類金質獎的殊榮肯定。

全球人壽也獲得體育署頒發2020年運動企業認證的肯定，並在疫情期間鼓勵同仁重視健康意識及保持良好的運動風氣，除了去年於總公司舉辦七場科技體適能檢測，提供禮券鼓勵同仁踴躍報名，掌握自我健康管理外，今年也透過企業專屬健身教練突襲各部門帶動5分鐘部門健康操，提醒同仁工作之餘也要起身動一動。

該公司也持續推動行之多年的員工健康走活動，鼓勵同仁多走樓梯、減少電梯搭乘，不僅有助於身體健康，更能落實節能減碳，將「因為愛 責任在」的品牌理念化為實際行動，落實企業永續的幸福社會篇章。

近年來全球人壽致力於推進永續發展，不僅在體育推廣上受到肯定，更榮獲2021 TCSA台灣永續獎之企業永續報告獎-金融及保險業銅獎，亦成立全球人壽永續發展委員會，並擬定低碳營運、幸福社會、責任投資為永續發展三大策略主軸，同步推動ESG(環境、社會、治理)教育訓練及公平待客教育訓練，由上至下將品牌理念落實在永續發展與九大公平待客原則中，提供優質服務體驗，讓永續成為企業文化之一。

全球人壽亦在希望園區中，保留原地的老榕樹，結合人文與自然共生的永續概念，打造永續發展的建築空間，讓老榕樹也生生不息。全球人壽致力於永續發展，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，以實際的永續發展作為回應每一份「愛與責任」的承諾，實踐「因為愛 責任在」的品牌理念。