新光銀行 主辦擎亞電子6.5億元聯貸案

新光金（2888）旗下新光銀行主辦擎亞電子（8096）股份有限公司3年期新臺幣6.5億元聯貸案順利募集完成，昨日（21）日於擎亞電子總部完成簽約作業。

擎亞電子為韓國三星集團在台重要之業務合作夥伴，主要代理銷售韓國三星電子行動通訊關鍵零組件，積極引進三星電子最先進之低耗電、高整合度之行動通訊多媒體核心元件，如：CMOS影像感測晶片（CIS）、高容量低電壓記憶體(Memory)、主動矩陣有機發光二極體面板(AMOLED)等產品，以供應兩岸三地通訊產品製造廠商及相關專業IT整合服務。受惠於5G通訊時代正式啟動，擎亞電子110年營收達新臺幣292億元，較前一年度成長8.5%，111年營運動能展望持續增溫。

本次聯貸案資金將用於支持擎亞電子營運週轉，由新光銀行為本案主辦行暨管理行，安泰銀行共同主辦，並由上海商銀、台中銀行及永豐銀行一同參與。

110年新光金獲利表現再創新高，也入選「世界指數(DJSI World)」成分股，躋身國際永續經營一流企業行列，今年新光金以「數位創新，永續傳承」為年度策略主軸。新光銀行除持續保持營運成長動能外，也將應用數位科技，強化資安治理架構，提升客戶體驗與流程效率，同時積極落實ESG，運用企業核心能力，以響應及支持全球永續議題。