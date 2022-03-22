越跌越買！投信投顧公會：境內基金規模突破兆元大關

投信投顧公會公布2月境內基金規模，原先在元月台股震盪，台股基金買氣一度衰退，但2月行情波動進一步增加，相較於元月有較低的進場位階，反而帶動投資人轉向加碼，愈跌愈買推升台股基金規模上攻。

2月台股主動基金重返成長、單月規模增加173億元，台股ETF規模更大增451億元，加上台股ETF連結基金、台股指數型基金合計小幅增加3.1億元，雖台股槓桿型及反向型ETF減少108.9億元，合計台股基金總規模仍增加518億元，從1月的9,781億元來到1.03兆元，飛越兆元大關。

台股基金發展35年來，規模正式締造兆元的紀錄，且投信資產管理規模成長，逐步改變台股市場生態。當俄烏衝突重挫台股時，投信逆勢連30個交易日買超集中市場，創下史上最長買超，合計投信對集中市場買超高達816億元，扮演支撐台股的重要支柱。

台股基金龍頭元大投信坐擁領先影響力，2月元大投信台股主動基金及ETF合計規模來到4,621億元，月增119億元。其中元大投信台股主動基金在3月的規模進一步成長643億元新高，顯示投資人視修正為加碼良機，並看好元大投信投資團隊操盤能力以及被動式產品的管理品質。

至於「國民ETF」元大台灣50（0050），元大高股息（0056）均進榜規模成長前列，同時0050、0056在3月的規模進一步突破2,000億元及1,200億元，顯示國人加碼以大型穩健及高股息類型的台股基金為焦點。