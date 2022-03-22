小錢大保障！連假出遊常見四問題 投保訣竅一次看

國內疫情逐漸趨緩，清明連假返鄉祭祖、旅遊人潮預估達高峰，在旅途中可能面臨的意外狀況，泰安產險彙整出四大旅遊常見問題，並針對風險，提供民眾多項保障。

第一為「跳島旅遊搭機遇麻煩」，當民眾規劃跳島旅遊需搭乘飛機時，難免因氣候不佳導致班機、行李、旅程延誤等各種突發狀況，這時「旅遊不便險」就顯得重要，無論是班機延誤、旅程被迫取消等通通皆有保障。

第二為「入住飯店或民宿不小心將物品損毀」，住宿期間不小心損壞飯店內物品時，在發生事故當下須報警處理、拍照、保留賠付收據，「旅行責任保險」讓旅人無後顧之憂。

第三為「旅遊期間因意外受傷」，無論上山下海，旅途中總有些意外無法避免，以泰安國內旅遊C方案為例，若因意外事故導致身體遭受傷害甚至身故及失能，「旅行平安保險」最高1,000萬元保障，另外加上「傷害醫療保險」實支實付50萬元，補足意外發生時健保給付不足，不用擔心醫療負擔過大。

第四為「租車、開車發生意外」，展開自在舒適的駕車之旅，常為國人旅行交通選項之一，不論是自駕、租車或和朋友借車，若不慎發生意外事故導致第三人受傷、財物受損，「個人責任險」最高補償10萬元。

除以上四大常見問題外，另包含與寵物一同出遊，發生意外時的寵物醫療費用保障3千元；在外享用美食不幸食物中毒慰問金3千元；旅途中遇上扒手導致個人物品失竊保險金3萬元等多項保障，泰安產險建議，民眾可透過投保國內旅平險讓旅程保障更全面。

以網路投保國內套餐C三天為例，旅平險保額1,000萬，只需307元，出發前一小時投保立即生效，旅遊全程一把罩。即日起網路投保符合資格者，另有機會將5.1聲道家庭劇院組等萬元好禮帶回家。