快訊

俄烏戰膠著 中共對美自稱「中立」只是煙霧彈？

高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小錢大保障！連假出遊常見四問題 投保訣竅一次看

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

國內疫情逐漸趨緩，清明連假返鄉祭祖、旅遊人潮預估達高峰，在旅途中可能面臨的意外狀況，泰安產險彙整出四大旅遊常見問題，並針對風險，提供民眾多項保障。

第一為「跳島旅遊搭機遇麻煩」，當民眾規劃跳島旅遊需搭乘飛機時，難免因氣候不佳導致班機、行李、旅程延誤等各種突發狀況，這時「旅遊不便險」就顯得重要，無論是班機延誤、旅程被迫取消等通通皆有保障。

第二為「入住飯店或民宿不小心將物品損毀」，住宿期間不小心損壞飯店內物品時，在發生事故當下須報警處理、拍照、保留賠付收據，「旅行責任保險」讓旅人無後顧之憂。

第三為「旅遊期間因意外受傷」，無論上山下海，旅途中總有些意外無法避免，以泰安國內旅遊C方案為例，若因意外事故導致身體遭受傷害甚至身故及失能，「旅行平安保險」最高1,000萬元保障，另外加上「傷害醫療保險」實支實付50萬元，補足意外發生時健保給付不足，不用擔心醫療負擔過大。

第四為「租車、開車發生意外」，展開自在舒適的駕車之旅，常為國人旅行交通選項之一，不論是自駕、租車或和朋友借車，若不慎發生意外事故導致第三人受傷、財物受損，「個人責任險」最高補償10萬元。

除以上四大常見問題外，另包含與寵物一同出遊，發生意外時的寵物醫療費用保障3千元；在外享用美食不幸食物中毒慰問金3千元；旅途中遇上扒手導致個人物品失竊保險金3萬元等多項保障，泰安產險建議，民眾可透過投保國內旅平險讓旅程保障更全面。

以網路投保國內套餐C三天為例，旅平險保額1,000萬，只需307元，出發前一小時投保立即生效，旅遊全程一把罩。即日起網路投保符合資格者，另有機會將5.1聲道家庭劇院組等萬元好禮帶回家。

延伸閱讀

Klook攜手格上租車 推出「電子租車券」

兒童節連假 麗寶童樂價599加贈100元抵用券

金瓜石小礦工等你來體驗 黃金博物館兒童節推系列活動

搶兒童節連假商機 12歲以下義大世界1元、酒店送早餐

相關新聞

小錢大保障！連假出遊常見四問題 投保訣竅一次看

國內疫情逐漸趨緩，清明連假返鄉祭祖、旅遊人潮預估達高峰，在旅途中可能面臨的意外狀況，泰安產險彙整出四大旅遊常見問題，並針...

信託公會攜手全律會 推廣多元信託

信託公會表示，首場信託公會與全國律師聯合會合力，促成信託業與律師業合作商機的研討會於3月21日在台北展開，第二場3月25...

地球關燈日26號登場 元大號召供應商為地球共好努力

全球最大自發性公益減碳「Earth Hour地球關燈一小時」活動，將於3月26日晚上八點半舉行，元大金控長期為低碳行動努...

防堵弊案 金管會研議要理專交出他行帳戶資料

理專弊案層出不窮，就連公股銀行台銀都爆發理專Ａ錢案，有些理專弊案的犯案金流不在自家銀行的帳戶，而是轉移到他行的個人帳戶，...

金管會主委黃天牧：外資仍有匯入趨勢

美台接連升息，金管會主委黃天牧昨（21）日表示，外資今年雖賣超，但前二月仍淨匯入52億美元，且從美國歷史循環來看，升息階...

壽險業多發股息…有條件

去年壽險業大賺3,885億元創史上新高，存股族關切配息狀況。金管會主委黃天牧昨（21）日在立法院財委會說，若壽險業接軌I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。