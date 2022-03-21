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數位學習優惠來了 線上課程刷Visa最高可折25%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
Visa 聯手全球知名線上學習平台British Council、Coursera、Udemy、edX、2U GetSmarter 推獨家優惠，助卡友數位學習負擔更輕鬆。圖／Visa提供
Visa 聯手全球知名線上學習平台British Council、Coursera、Udemy、edX、2U GetSmarter 推獨家優惠，助卡友數位學習負擔更輕鬆。圖／Visa提供

疫情衝擊使學習不再受限於特定場域，自我充實形式變得更加多元、多管道，Visa 發布的最新「消費者支付態度報告2021」 顯示，與疫情前相較，「教育學習」一躍擠入前五大支出增加最多的類別，在台灣有近三成民眾（27%）表示在疫情期間增加在教育學習上的消費。

Visa 鎖定消費者數位學習需求，首度與 British Council、Coursera、Udemy、edX、2U GetSmarter 等全球知名線上學習平台合作，推出 2022 年最新卡友專屬優惠方案。從英語學習、程式語言，到行銷、資料分析等各式課程，幫助大學生、小資族、職場進修無負擔提升競爭力。

即日起至2022年12月31日，持Visa 信用卡或金融卡於各大線上學習平台付款可享卡友獨家優惠，如提供英語課程、留學等英國相關資訊的英國文化協會British Council，旗下的線上英語課程均享10%折扣；世界最大高等教育學習平台Coursera，開放Visa卡友以年費九折價訂閱Coursera for Teams；以商業和技術課程組合聞名、平台上擁超過15萬門課程的Udemy，所有課程25%優惠幫助大家以超優惠價格買到高CP課程。

同時，哈佛大學與麻省理工學院共同成立的edX平台，使用優惠碼VISA15及Visa卡付款，台上超過2,500堂個別課程15%折扣價；而著重提供優質線上短期課程的2U GetSmarter平台，結帳時輸入優惠碼2UESGSVISA15同樣現享15%優惠。

Visa 疫情 數位學習 信用卡

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