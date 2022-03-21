將來銀行29日開業 將攜手生態圈股東出席

純網銀「國家隊」將來銀行確定本（3）月29日正式開業，在29日記者會當天，將來銀行將攜手生態圈股東，宣布一系列的開業優惠。

將來銀行今日正式宣布開業時間：帶著「以金融與科技的專業，打造生活更好的樣貌」的使命，集結台灣在地企業資源，以純網銀的新銳服務，盼打破時間與空間的限制、還給大眾沒想過的金融自由！眾所期待的純網銀將來銀行，將於3月29日重磅登場！

將來銀行指出，29日記者會現場重點內容，包括：生態圈股東一同出席，共同開啟新將來；同時也會宣布開業優惠，以及設置品牌展示體驗區。

有別於先前已開業的樂天國際商銀、LINE Bank均具有外資背景，將來銀行為純網銀唯一的「國家隊」，主要股東包括中華電信、兆豐銀行、新光人壽、全聯、凱基銀行、新光銀行、新光保全、大台北瓦斯和關貿網路。