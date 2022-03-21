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國壽發動2.7萬業務大軍 走訪800萬保戶檢視保障缺口

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國泰人壽今（21）日宣布，將啟動全台2.7萬名業務員走遍台灣大小鄉鎮，親訪逾800萬名的保戶、完成650萬份保單健檢，期望透過拜訪協助保戶檢視保險缺口，建構完善的保障，且隨台灣即將邁入超高齡社會，國泰人壽業務員的日常拜訪陪伴，逐漸轉型為保戶「新家人」給保戶更多關懷。

國泰人壽表示，著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，當觀察到台灣人口結構、社會趨勢的快速變化，藉60週年之際，將於24日啟動業務員「與禮同行」活動，國泰人壽於全台擁有800多萬保戶，平均每個業務員今年將拜訪約300位保戶，透過全面拜訪提供服務、協助檢視現有保單、了解保障缺口，預計這次將完成近650萬份保單健檢，讓保障更符合人生中長期規劃。

國泰人壽總經理劉上旗指出，國壽業務員提供客戶專業規劃與服務，從客戶單身、結婚、生子，參與客戶本人及家庭每一個階段，隨著台灣即將邁入超高齡社會，日常的走訪服務，逐漸發揮「陪伴力量」，因此國壽開始積極規劃相關培訓與措施，讓業務員除了為客戶檢視保障、規劃保單外，也能擔任健康顧問角色提供資訊與建議，在提供服務之餘也能傳遞關懷、全面照顧保戶的身心健康，讓業務員成為保戶的「新家人」。

隨著業務員角色轉型，遠距服務同樣持續升級。國泰人壽遠距保險平台「CVX泰好保」3月31日起新增APP內建視訊功能，有別於過去業界的多平台操作，客戶及業務員使用時無需再下載視訊軟體，真正實現一個APP搞定遠距保險服務。

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