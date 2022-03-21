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搶救低使用率 國發會宣布地方創生券使用延長至8月底

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

搶救不到一成的低使用率，國發會今（21）日宣布，地方創生券及地方創生行動支付回饋活動延長至8月底止，搭配暑假民眾出遊消費潮。

地方創生券及地方創生行動支付回饋活動原規劃執行到4月底，兩波活動至今已共累積回饋金額近3,000萬元。另，國發會針對店家的調查統計則發現，有六成店家表示地方創生券及行動支付回饋活動可以促進其店家業績約10%，有三成店家表示可以促進其業績達10%~30%左右，有一成店家表示可增加業績達30%以上，其中有6%店家表示增加業績達50%以上。

另外，為方便民眾查詢地方創生券適用店家，以及更了解地方創生行程的特點，國發會也綜整地方創生券適用店家及地方創生地區之區位分布，透過觀光資源盤點，推出37條多元遊程，涵蓋食宿遊購行等店家資訊，方便民眾出遊與消費。

地方創生券 國發會 行動支付

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