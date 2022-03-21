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花旗銀高階負責人沒上課違法 金管會要看報告恐開罰

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
立委江永昌今（21）日爆料，花旗銀行消金事業群負責人慕嘉去年初上任，卻拖了近一年的時間才完成上課時數，明顯違法卻遲遲未處置。 路透社
立委江永昌今（21）日爆料，花旗銀行消金事業群負責人慕嘉去年初上任，卻拖了近一年的時間才完成上課時數，明顯違法卻遲遲未處置。 路透社

立委江永昌今（21）日爆料，花旗銀行消金事業群負責人慕嘉去年初上任，卻拖了近一年的時間才完成上課時數，明顯違法卻遲遲未處置，金管會對此表示，花旗銀行初步說法是由於經常出國須隔離，導致無法上課不符規定，要求該行提報告再決定是否處分。

立委江永昌在立法院財委會上爆料，花旗銀行消金事業群負責人慕嘉（Müge Yüzüak）資格不符，去年初上任，卻到去年12月9日才完成金管會要求上課時間，將近一年的時間才補考完成，明顯違法卻遲遲沒有處理。

金管會銀行局長莊琇媛表示，花旗銀行說明由於慕嘉經常出國而須隔離，導致無法及時上課，但金管會對該說法並不滿意，因此請花旗銀行提出內部法遵報告該如何控管。

莊琇媛指出，慕嘉是具有交易權益的主管，依規定上一定時數的稽核等課程，才符合資格條件，儘管慕嘉已補完該課程，但銀行局仍要求花旗銀行對此提出報告，說明為何上任這麼久才上完課，花旗銀行初步說法是由於慕嘉需要海外出差，回台後因防疫隔離政策，才會遲遲無法上課。

至於是否進行處分，莊琇媛說，要求花旗銀行提出報告，針對內控三道防線進行說明，再決定是否進行處分。

金管會主委黃天牧對此表示，回去會請銀行局立即處理，「該怎麼處理就怎麼處理」。

花旗 金管會 黃天牧

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