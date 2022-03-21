樂天銀行應猿來了 行動支付現金回饋50%

中職新球季開打，樂天國際銀行3月21日再推出新存款優惠專案，符合資格的新舊客戶於 2022 年 4 月 30 日前，透過樂天國際銀行App在桃園棒球場美食街及所有Pi拍錢包通路（例如四大超商）的行動支付都享 50%現金回饋，每人上限新台幣300元，不限單筆、不限通路可跨店累計，等於累計消費達600元就可輕鬆賺回300元現金。

為了增加球賽的樂趣，樂天國際銀行也推出了「桃猿必勝定存專案」，讓客戶既能參與球賽又可享受高利。活動時間自即日起至2022年4月22日止，透過樂天國際銀行網銀或App開立60天期的定存，可享年利率0.6%優惠，額度可分為3萬、10萬、30萬，每人每筆限開立一次，共計43萬。

樂天銀表示，若樂天桃猿隊獲得2022年度中職上半季冠軍，將享有額外加碼年利率0.6%，最高共計年息1.2%之優惠。