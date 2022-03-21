壽險業近6成俄債利息可用盧布付？金管會緊盯21日付息

壽險業投資俄羅斯債券，引起市場關注下一筆債息為21日，是否會如期償還。金管會主委黃天牧表示，3月16日有一批，透過一家美系銀行以美元付息，保險局長施瓊華則補充，下一波則是3月21日，但有時差問題，因此要過幾天再看付息情況。

立委高嘉瑜質詢時指出，俄債風暴，先前俄羅斯選擇部分以盧布償還，以台灣壽險公司1,300多億元的曝險來看，近6成可提供替性幣別機制償還選項，換句話說，近6成俄債可接受盧布償還？

金管會主委黃天牧表示，保險公司可以接受與願不願意接受是兩回事，但仍有其他選擇。

高嘉瑜表示，近六成用盧布償還，未來可能出現匯兌風險，當初詢問俄債200億元中，台灣壽險公司所提列損失，應考慮匯兌風險，而不僅是提列目前的金額，金管會如何接受提列如此少的提列金額，甚至面對俄羅斯四月可能倒債，恐怕吃掉壽險獲利。

黃天牧對此回應，這是壽險公司依據第九號公報原則進行提列，現階段按照信評機構對俄羅斯的降評，進而提列信用評價損失，至於現在是債息部分，由於償債長達10年、20年以上，因此會關注現在到期的利息是否有給付，評價損失也會跟著因應提列。

高嘉瑜進一步詢問，現階段債息究竟有沒有付，第一波截止日已到？黃天牧說，3月16日有一批，透過一家美系銀行以美元付息。

金管會保險局長施瓊華補充，下一波則是3月21日，但有時差問題，因此要過幾天再看付息情況。

高嘉瑜又問，其餘四成是以美元付息，到時候若用盧布支付，是否構成違約？黃天牧表示，那應算是違約條件，保險公司會依財報準則處理，提列預期信用損失，強調「所有訊息都會攤在陽光下，不會隱匿」。