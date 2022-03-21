快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

壽險業近6成俄債利息可用盧布付？金管會緊盯21日付息

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

壽險業投資俄羅斯債券，引起市場關注下一筆債息為21日，是否會如期償還。金管會主委黃天牧表示，3月16日有一批，透過一家美系銀行以美元付息，保險局長施瓊華則補充，下一波則是3月21日，但有時差問題，因此要過幾天再看付息情況。

立委高嘉瑜質詢時指出，俄債風暴，先前俄羅斯選擇部分以盧布償還，以台灣壽險公司1,300多億元的曝險來看，近6成可提供替性幣別機制償還選項，換句話說，近6成俄債可接受盧布償還？

金管會主委黃天牧表示，保險公司可以接受與願不願意接受是兩回事，但仍有其他選擇。

高嘉瑜表示，近六成用盧布償還，未來可能出現匯兌風險，當初詢問俄債200億元中，台灣壽險公司所提列損失，應考慮匯兌風險，而不僅是提列目前的金額，金管會如何接受提列如此少的提列金額，甚至面對俄羅斯四月可能倒債，恐怕吃掉壽險獲利。

黃天牧對此回應，這是壽險公司依據第九號公報原則進行提列，現階段按照信評機構對俄羅斯的降評，進而提列信用評價損失，至於現在是債息部分，由於償債長達10年、20年以上，因此會關注現在到期的利息是否有給付，評價損失也會跟著因應提列。

高嘉瑜進一步詢問，現階段債息究竟有沒有付，第一波截止日已到？黃天牧說，3月16日有一批，透過一家美系銀行以美元付息。

金管會保險局長施瓊華補充，下一波則是3月21日，但有時差問題，因此要過幾天再看付息情況。

高嘉瑜又問，其餘四成是以美元付息，到時候若用盧布支付，是否構成違約？黃天牧表示，那應算是違約條件，保險公司會依財報準則處理，提列預期信用損失，強調「所有訊息都會攤在陽光下，不會隱匿」。

俄羅斯 壽險公司 黃天牧

延伸閱讀

再多一次！高端涉炒股 金管會：已移送6次

民進黨市議員初選登記近 港湖女神台南助選拉抬人氣

白色春9 PARTY 邀高嘉瑜、黃瀞瑩捧花走秀

高嘉瑜基隆二伯父車禍身故 她發文悼念憶兒時

相關新聞

再多一次！高端涉炒股 金管會：已移送6次

新冠肺炎疫情期間，高端國產疫苗股價劇烈波動，有民眾向檢調檢舉有內線交易、炒股疑慮。金管會今證實，至今已移送檢調6次，比去...

5年來理專A錢高達16億 因金流不在自家銀行恐難抓

理專弊案層出不窮，就連公股銀行台銀都爆發理專A錢案。5年來銀行理專盜領案有高達29案，國人5年來被理專盜領高達16億元，...

近5年理專盜領客戶16億才罰2億 金管會擬導入AI抓弊案

國內理專弊案頻傳，近期台銀爆出理專監守自盜，且當事人已失聯，引發多位立委關注台銀的理專弊案，甚至建議全面納入AI系統抓弊...

通膨壓力增 國泰金調查：逾9成民眾估未來一年物價會漲

烏俄戰爭推升通膨壓力增加，國泰金今（21）日發布調查顯示，超過9成民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個...

存股族注意！壽險金控想多發股利 金管會曝關鍵

存股族福音來了。金管會主委黃天牧說，對提存接軌IFRS17充足者的壽險業者，讓他多發一點現金股利這是合理的，換言之，提存...

「戒」不掉A錢！理專十誡上路仍爆18件 行庫有三家

立委費鴻泰在財委會上問，2019年理專十誡上路後，還有多少件出包？金管會銀行局長莊琇媛說，從2019年至今還有18件理專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。