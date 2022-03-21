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「戒」不掉A錢！理專十誡上路仍爆18件 行庫有三家

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會銀行局長莊琇媛說，從2019年至今還有18件理專裁罰案，其中公股行庫有三家，包括彰銀（2801）、華南銀和兆豐銀。。記者戴瑞瑤／攝影
金管會銀行局長莊琇媛說，從2019年至今還有18件理專裁罰案，其中公股行庫有三家，包括彰銀（2801）、華南銀和兆豐銀。。記者戴瑞瑤／攝影

立委費鴻泰在財委會上問，2019年理專十誡上路後，還有多少件出包？金管會銀行局長莊琇媛說，從2019年至今還有18件理專裁罰案，其中公股行庫有三家，包括彰銀（2801）、華南銀和兆豐銀

相關三家行庫董事長都說，案子都是過去發生，只是在2019年之後才爆發。彰銀董事長凌忠嫄說，彰銀理專舞弊案是過去十幾年前，2019年才爆發；兆豐銀董事長張兆順則說，案子是2018年4月發生的，華南銀則是2019年4月。

有立委建議，要求各銀行查核理專金流，不應只查理專行內，應該連理專行外帳戶都要查？

莊琇媛說，在法據上會牽涉到理專本身行外帳戶，立如台銀主要是理專和客戶不當資金往來，和有些客戶彼此間有約定，若客戶是透過行外帳戶匯錢給理專，也會涉及客戶在其他銀行的隱私問題，也不可能揭露給台銀，是否連理專行外帳戶都要查，還需要研議。

理專 兆豐銀 彰銀

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