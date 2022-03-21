近5年理專盜領客戶16億才罰2億 金管會擬導入AI抓弊案

國內理專弊案頻傳，近期台銀爆出理專監守自盜，且當事人已失聯，引發多位立委關注台銀的理專弊案，甚至建議全面納入AI系統抓弊案，金管會主委黃天牧今（21）日表示，建議銀行公會朝這個方向，適度納入科技進一步防護。

立委沈發惠今天在財委會質詢時表示，2017年至2022年3月15日止，銀行發生挪用客戶款項或與客戶間有異常資金往來案件共29件，最後被金管會裁罰有24件，總計裁罰金額2億200萬元，但近5年來客戶被理專盜領或損失卻高達16億元，雖有建立相關機制，但若金流不要發生在銀行就查不到，直到輪調才發現？

金管會主委黃天牧指出，針對台銀理專盜領案正在調查中，台銀對此說明因有理專十誡制度，因此才發現盜領案件，由於牽涉到理專與客戶之間的互動，將請銀行公會研議相關機制。

沈發惠進一步詢問，理專盜領事件層出不窮，卻僅是自律規範，連行政命令都不到，這樣是合理、是對的嗎？

黃天牧表示，這是可以討論，但金管會在監理強度上不希望凡事用法律來規範，且針對類似案件皆有進行裁罰，才會有這麼多案件爆出來，未來兩年處分會更強。

高嘉瑜質詢時也提及，公股銀行未發揮內控機制，偷龍轉鳳在十年間偽造印鑑申請網路銀行甚至還還能買到偽造的假保單，理專可以隻手遮天，是否應全面納入AI系統，未來會如何要求？

黃天牧則回應，會等台銀完整報告及檢調報告後追究相關責任，未來也會建議銀行公會朝這個方向，適度納入科技進一步防護。