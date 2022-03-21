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新光銀行 主辦湖北榮成5400萬美金ESG連結聯貸案

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導

新光金（2888）子公司新光銀行主辦榮成紙業（1909）旗下湖北榮成再生科技有限公司，連結ESG永續指標5年期聯貸案，原預計募集美金4500萬元，但同業熱烈支持踴躍參貸下，最終認購達203%，並以美金5400萬元結案，於3月18日完成簽約，顯示金融業對榮成紙業集團營運績效及永續發展策略，給予高度肯定與認同。

新光銀行表示，榮成紙業為亞洲前十大、台灣第二大的工紙大廠，公司長期重視循環經濟、節能減碳、清潔生產等永續議題，秉持「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」的經營理念，致力於高效率利用資源的環保高新技術，將垃圾中的廢紙再生，製成商品的包裝用紙箱，每噸工紙產品排碳量低於0.8噸CO2e、每噸廢紙回收纖維超過91%、廠內每一滴水可循環使用22次以上、廢水透過好氧及厭氧處理，發展沼氣再生能源，取代傳統化石燃料，可降低碳排放。

榮成全方位落實循環經濟模式與節能減碳的永續發展目標，結合核心技術取得BS 8001循環經濟商業模式屬成熟度最佳化Level 4 Optimizing 等級認證，更於 110 年分別獲頒 BSI「永續韌性傑出獎」及TCSA「台灣永續企業績優獎」和「企業永續報告獎」等三大獎項，對於環保、節能等永續發展不遺餘力。

新光銀指出，這次聯貸案獲得8家銀行同業支持，新光銀行為主辦行暨額度管理行，華南銀行為共同主辦暨文件管理行，另有彰銀、高雄銀行、上海商銀及安泰銀行一同參與共同主辦。

榮成紙業 環保

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