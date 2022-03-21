快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰金：9成民眾認為未來1年物價繼續漲

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
通膨壓力升高，波及外食日常消費。記者葉信菉／攝影
通膨壓力升高，波及外食日常消費。記者葉信菉／攝影

國泰金今公布3月國民經濟信心調查結果，針對民眾對於物價水準進行調查，結果發現，90.3%的民眾認為未來一年物價水準會上漲，其中有47.5%的民眾認為未來1年通膨會漲超過2%。

國泰金今公布的調查中指出，90.3%的民眾認為未來一年物價水準會上漲，而6.9%民眾預期未來一年物價水準不變，僅1.2%民眾認為物價會下跌；若與2021年9月調查結果比較，認為未來一年物價水準會上漲的民眾比率 較上次調查增加，認為未來一年物價水準會上漲的比率，較上次調查增加6.6個百分點，認為物價會下跌的比率，則較上次調查減少0.5個百分點。

在通膨率預期部分，調查也顯示，7.5%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，其中20.9%的民眾認為通膨高於3%，47.3%民眾則認為通膨落在0％至2%區間。若與2021年9月調查結果比較，預期一年後通膨高於2%的民眾比率明顯，預期一年後的通貨膨脹率會高於2%者，比率大幅增加12.1個百分點，

物價 通膨 國泰金

延伸閱讀

通膨壓力增 國泰金調查：逾9成民眾估未來一年物價會漲

俄烏戰爭衝擊全球股市 國泰金調查：民眾樂觀情緒下滑

台股獲短底支撐 永豐投顧：遇利空布局高殖利率股

創新論壇／國泰金投資長程淑芬：責任投資 扮ESG推進器

相關新聞

再多一次！高端涉炒股 金管會：已移送6次

新冠肺炎疫情期間，高端國產疫苗股價劇烈波動，有民眾向檢調檢舉有內線交易、炒股疑慮。金管會今證實，至今已移送檢調6次，比去...

5年來理專A錢高達16億 因金流不在自家銀行恐難抓

理專弊案層出不窮，就連公股銀行台銀都爆發理專A錢案。5年來銀行理專盜領案有高達29案，國人5年來被理專盜領高達16億元，...

近5年理專盜領客戶16億才罰2億 金管會擬導入AI抓弊案

國內理專弊案頻傳，近期台銀爆出理專監守自盜，且當事人已失聯，引發多位立委關注台銀的理專弊案，甚至建議全面納入AI系統抓弊...

通膨壓力增 國泰金調查：逾9成民眾估未來一年物價會漲

烏俄戰爭推升通膨壓力增加，國泰金今（21）日發布調查顯示，超過9成民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個...

存股族注意！壽險金控想多發股利 金管會曝關鍵

存股族福音來了。金管會主委黃天牧說，對提存接軌IFRS17充足者的壽險業者，讓他多發一點現金股利這是合理的，換言之，提存...

「戒」不掉A錢！理專十誡上路仍爆18件 行庫有三家

立委費鴻泰在財委會上問，2019年理專十誡上路後，還有多少件出包？金管會銀行局長莊琇媛說，從2019年至今還有18件理專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。