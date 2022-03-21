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國泰金：9成民眾認為未來1年物價繼續漲
國泰金今公布3月國民經濟信心調查結果，針對民眾對於物價水準進行調查，結果發現，90.3%的民眾認為未來一年物價水準會上漲，其中有47.5%的民眾認為未來1年通膨會漲超過2%。
國泰金今公布的調查中指出，90.3%的民眾認為未來一年物價水準會上漲，而6.9%民眾預期未來一年物價水準不變，僅1.2%民眾認為物價會下跌；若與2021年9月調查結果比較，認為未來一年物價水準會上漲的民眾比率 較上次調查增加，認為未來一年物價水準會上漲的比率，較上次調查增加6.6個百分點，認為物價會下跌的比率，則較上次調查減少0.5個百分點。
在通膨率預期部分，調查也顯示，7.5%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，其中20.9%的民眾認為通膨高於3%，47.3%民眾則認為通膨落在0％至2%區間。若與2021年9月調查結果比較，預期一年後通膨高於2%的民眾比率明顯，預期一年後的通貨膨脹率會高於2%者，比率大幅增加12.1個百分點，
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