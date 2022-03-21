通膨壓力增 國泰金調查：逾9成民眾估未來一年物價會漲

烏俄戰爭推升通膨壓力增加，國泰金今（21）日發布調查顯示，超過9成民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個百分點，且有近5成的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查大幅增加12.1個百分點。

國泰金針對民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期進行調查，與2021年9月調查結果比較顯示：90.3%的民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個百分點。

調查指出，有6.9%的民眾預期未來一年物價水準不變，較上次調查減少5.4個百分點；僅1.2%民眾認為物價會下跌，較上次調查減少0.5個百分點。整體而言，認為未來一年物價水準會上漲的民眾比例較上次調查增加。

至於民眾對一年後通貨膨脹率看法，與2021年9月調查結果比較顯示，有47.5%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查大幅增加12.1個百分點。

其中，20.9%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查增加9.7個百分點；47.3%民眾則認為通膨落在0至2%區間，較前次調查減少11個百分點。整體而言，預期一年後通膨高於2%的民眾比例提升。