存股族注意！壽險金控想多發股利 金管會曝關鍵

存股族福音來了。金管會主委黃天牧說，對提存接軌IFRS17充足者的壽險業者，讓他多發一點現金股利這是合理的，換言之，提存準備充足的壽險業者可讓上繳多一點到金控，壽險金控就可多發一點現金股利。

國泰人壽在3月11日公告，函報金管會審核，上繳國泰金控（2882）現金股利239億元，法人認為，國壽提存接軌應相對適足，核准上繳機率大，國泰金現金股息可期待。

目前壽險業要發放現金股息都需報保險局核准，過去五年來，保局核准壽險業發現金股息都約僅2~5家左右，在去年壽險業大賺下，今年有機會增多。

黃天牧說，過去保險業對壽險業者現金股利是否可以發放，保險局有一個公式，去年壽險金控獲利不錯，保局會跟各金控做個別考量和討論。

他說，股利發放每個公司情況不同，因為有接軌的財務上負擔也不同，保局會在既有基礎上會跟各公司個別討論，提存接軌充足者會讓他多發一點，這是合理的。

至於升息對金融業影響？黃天牧說，升息會讓銀行業利差增加，保險業短期債券評價會有波動，但對保險業者來說，升息投資報酬會增加，保單成本會降低，保單的負債面會降低，這對保險業來說是正面的，換言之，整體來說，升息對金融業正面效果大。