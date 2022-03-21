俄烏戰雲密布 定期定額台股基金撥雲見日

從歷史經驗觀之，因為戰爭帶來的修正，反而是定期定額投資的絕佳時點。元大投信說，元大台股系列基金近三年定期定額報酬率平均達44.25%，正是投資人近期逢低加碼的絕佳選擇。

元大投信表示，戰爭爆發初期通常伴隨股市劇烈波動，市場底部難以推估，此時適合以定期定額方式持續布局優質標的，透過黑天鵝事件降低成本，投資在相對低點，待戰事告一段落，市場消化利空消息後，股市將重回成長軌道，低點累積的單位數將有機會獲得可觀報酬。

元大投信台股研究團隊表示，在歷次戰爭時期進場定期定額台灣加權股價指數三年均獲雙位數報酬，包含2001年10月7日阿富汗戰爭、2003年3月20日伊拉克戰爭、2014年2月13日克里米亞戰爭，定期定額三年報酬率分別達21.40%、17.97%、14.73%。

元大投信台股研究團隊進一步表示，元大台股系列基金投資策略各有獨到之處，包含聚焦高成長股的元大2001基金、鎖定景氣循環向上的元大新主流基金或布局電子績優股的元大高科技基金，在市場修正期藉由紮實的基本面研究與行腳式投資，逢低布局價值被錯殺的績優股，建議投資人可考慮同時定期定額兩檔以上台股基金，掌握不同題材投資機會，有望在市場氣氛轉趨樂觀時收穫滿滿。

根據國發會最新數據顯示，台灣PMI已連續20個月呈現擴張，不論是傳產或是電子廠商均呈現穩健復甦，整體企業獲利有望持續成長，台股預料短震長多，。