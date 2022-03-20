保單活化「兩族群」最適合 評估效益、注意事項一次看

國人平均餘命不斷延長，不少人擔心老後的醫療保障不足或退休金不夠用，透過保單活化功能彌補缺口，這兩類族群最適合申請，壽險業者建議，評估保單活化效益可從兩情況檢視，申請前留意四點事項更安心。

保單活化可讓保戶選擇以原持有的壽險保單，全部或部分額度轉換為老年所需的年金險、醫療險或長照險，對於兩類族群而言，最適合申請保單活化。新壽表示，針對人生現階段責任已了，如子女已長大、貸款已繳完等，且即將面臨長壽風險，適合將「無法自用」的終身壽險轉換為「可自用」的健康、長照險。

保戶在評估保單活化的效益時，可以優先從自身需求出發。國壽建議，可先檢視是否有符合以下兩種情況，首先是對保障需求已變更，希望將現有壽險保單有效運用；再者是民眾在退休後有保障需求，但因預算或年齡而較難投保新契約。

至於申請前的注意事項，富邦壽列出四點，一為了解轉換後保障性質差異，保單活化具有可以舊壽險保單以當初投保年齡轉換的優點，但此機制是將壽險保單轉換成活著就能使用保險金的類長看險、健康險或年金險，活化前後保單提供的保障、性質皆不同。

二為回歸需求，確認「壽險保障需求額度是否可調降」、「面對退休規劃最迫切的需求，是長期看護？是醫療保障？ 或是年金？」；三為檢視保單，找原壽險公司服務的業務員進行保單檢視，了解現有的保單能否滿足退休規劃的需求；四為財務評估，經過適當的財務評估，選擇最適合的保單活化方式。