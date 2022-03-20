保單活化去年僅12件 卻步三原因曝光

據金管會統計，2021年保單活化申請件數僅12件，保單價值準備金轉換金額533萬元，皆較上年同期減少近50%，顯示民眾轉換意願不高，壽險業者分析三原因，包括留有壽險保障、續領年金、業務員推廣意願不高等，讓保單活化卻步。

因應高齡化社會，金管會2014年8月開辦「保單活化」政策，可將原本想要照顧家人的終身壽險，轉換成自己生前可運用的醫療險、長照險及年金險，讓保戶在不增加保費支出的原則下，支付未來可能發生的醫療費用、長照費用或退休生活支出，以彌補長壽生活的資金缺口。

根據保險局統計，2020年保單活化申請轉換件數達23件、累積轉換的保單價值準備金1,058萬元，到了2021年申請轉換件數達12件、累積轉換的保單價值準備金553萬元，無論是申請件數或轉換金額，較去年同期衰退47.8%、47.7%。

壽險業者分析保單活化卻步三原因，一為保戶仍想保留壽險保障，作為資產配置或留給子女的遺產；二為保單已進入年金給付期，保戶想繼續領年金；三為依規定保險契約間的轉換，不得就契約轉換退補差額部分，發給保險招攬人員額外佣酬或其他利益，因此業務員需自行吸收交通、時間成本，造成推廣意願不高，導致保戶對保單活化的效益了解不多。

進一步觀察保戶最常轉換險種，新光人壽從2016年開辦至今，申請保單活化件數約四千多件，其中最常轉換險種為健康型約占66%、長照險約占34%；富邦人壽自2014年底推出保單活化，累積至今年1月底，轉換件數60件，累積轉換的保單價值/責任準備金1,931萬元。

國泰人壽目前開放保單活化轉換的商品類型包含年金險、醫療險及長照險，其中保戶最常轉換的險種以年金險為主，自2014年9月起至2022年2月止，共約450件申請轉換，轉換的保單價值準備金約1.7億元。

此外，保戶申請保單活化進行保單轉換後，壽險公司提供轉換生效日起三年內回復原契約的權利，國泰人壽表示，據《人身保險業保險契約轉換及繳費年期變更自律規範》規定，若發生三種狀況則無法申請回復，包括原保險契約的保險事故已發生才主張撤銷該次轉換、自轉換生效日起三年後始主張撤銷該次轉換、轉換後保險契約已開始給付保險金或已有申請理賠紀錄。