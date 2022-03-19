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台企銀21日同步調升台幣、美元存款牌告利率

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）決定下周一、21日起，同步調高新台幣、美元的存款牌告利率，其中，新台幣一般存款各天期十足反映央行升息1碼，調升0.25個百分點，美元定期存款調幅區間最大為0.23個百分點。

台企銀表示，本次因應央行調升利率1碼，台企銀預計21日起調升新台幣各類存款牌告利率為，其中，活期性存款調幅區間在0.04~0.1個百分點；一般性定期存款視天期與浮動或固定利率，調幅介於0.15至0.28個百分點；大額定期性存款調幅介於0.03至0.09個百分點。

台企銀表示，因應美國聯準會（Fed）調升利率1碼，21日起調升美元活期性存款0.05個百分點，定期存款調幅介於0.1至0.23個百分點。

新台幣 台企銀 美國聯準會

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