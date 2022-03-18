台銀週一起調升存款利率 定儲利率升破1％

央行昨宣布升息一碼，政策利率提高到1.375%，回到疫情前、2020年3月的情況。配合央行升息，台銀今宣布從下周一（21日）起調升新台幣存款利率，正式宣告定儲利率升破1%。對定存族來說，假設一年期定儲100百萬，每年利息將多2500元。

配合央行升息，台銀、土銀、合庫、兆豐等公股銀行今陸續召開會議，討論存放款利率調整，因各銀行利率調整多以台銀為指標，台銀公布後，今晚至下周一其他銀行也將陸續公告。

台銀今宣布，自21日起調整新台幣存款利率。央行18日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點，為配合央行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自21日起調升新台幣各天期一般存款，及500萬元(含)以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度約0.06至0.3個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.01至0.1個百分點。

台銀調整後，一年期定儲機動利率0.84%將提高到1.09％，假設存100萬元，原本每年利息只有8400元，下週一利率調升至1.09％後，每年利息提高到1萬900元，每年增加2500元。