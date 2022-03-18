新光金結盟綠能 首次與日本大型商社合作

為響應政府綠色金融和再生能源政策，新光金控(2888)子公司新光人壽今（18）日宣布與日本丸紅株式會社(MarubeniCorporation)100%持股的台灣子公司辰亞能源合作結盟，共同投資全球最大海上太陽能電站，為台灣史上首次壽險公司與日本大型商社於再生能源領域合作，除能兼顧ESG永續金融，也藉由擴大投資台灣再生能源市場，提供台灣更多綠色能源。

新光人壽本次與辰亞能源合作，共同投資全球最大海上型太陽能電站，彰濱工業區崙尾東一號暨二號電站，每年貢獻2.5億度綠電，可提供7.2萬戶家庭的年用電量，另外崙尾東三號電站亦於今年開始動工，屆時每年可再貢獻9,200萬度電。三個電站合計每年可減少碳排放量約177,123噸，相當於455座大安森林公園。本次的合作案，為新光人壽在太陽光電發展上首次與日本大型商社合作。

因應全球氣候變遷，新光人壽以「綠色壽險」為主軸，落實低碳營運，並以創新思維開發低碳商品與環境友善服務，積極制定環境保護政策，朝淨零排放目標努力。導入ISO50001 能源管理系統及ISO14046 水足跡盤查，完成全據點ISO14064-1溫室氣體盤查，訂定每年至少節能2%的目標；透過業務行銷及服務全面E化減紙2,100萬餘張，減少148.06公噸碳排放；更將六棟自有大樓打造成綠建築，減少能資源耗用；由投資太陽能光電廠及購買綠電憑證支持再生能源發展；2021年全公司綠色採購佔比23%，連續六年被台北市環保局評定為綠色採購績優單位，積極布局價值鏈減碳，強化企業之氣候韌性，擴大減碳影響力，成為永續金融指標企業。

不過，媒體在現場仍針對新光金近期遭金管會裁罰提出詢問，今日出席的新壽駐會董事林伯翰僅回應「這個要問發言人」。