宏泰人壽超前部署 落實公平待客十原則

宏泰人壽今(18)日表示，金管會去年12月30日公布2023年金融服務業公平待客原則評核內容，新增友善服務原則與落實誠信經營原則等兩項評核指標，原本的複雜性高風險商品銷售原則，則是併納入其他原則的銷售行為中評核。

針對此一評核內容的發布，宏泰人壽除了持續落實公平待客的各項計畫，更進一步超前部署，全力推動、積極落實公平待客十大原則。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，公司積極創造以公平待客為優先的企業文化氛圍，近年來亦以實際作為全力推動公平待客。

由於金融友善服務及落實誠信經營原則為基本連動項目，也是該公司公平待客持續發展計畫的執行重點。在金管會新增這兩項評核指標之前，宏泰人壽已在計畫當中積蓄豐厚的動能。

金管會新增這兩項評核指標之後，方向更為清楚明確。宏泰人壽於是超前部署，未來會在公平待客十大原則之下，穩健發展各項業務及服務。

蔡麗絲說明，在董事會高度重視與監督下，公平待客已經是宏泰人壽的工作日常，朝著申訴清零、弱勢族群一定承保、維護高齡保戶權益並且提供其差異化服務、擴大微型保險承保規模等方向，逐步落實計畫。

她說：「針對本次主管機關新增評核項目，我們先從內部文宣品及教育訓練著手加強宣導，同步檢視現行計畫內容，精確調整、優化強化與升級。」

目前研議的2022年公平待客工作計畫，即是針對弱勢客戶重新定義，除了主管機關所規範的對象之外，宏泰人壽擴大友善金融服務對象，將透過連結外部第三方機構、服務彈性措施、保單健檢及保單活化等方式，擴大友善服務範圍。

宏泰人壽表示，該公司一直以來誠信經營，與保戶建立良善的互動關係，以保險專業提供切合保戶需求的商品與服務。

蔡麗絲也補充，除了前述相關措施與作為，宏泰人壽的商品及服務思維，亦將與時俱進，把經濟環境、醫療技術及科技使用等生活條件改變而衍生的問題及需求納入保險考量。

宏泰人壽將持續提升內外勤同仁的專業能力，從員工教育訓練紮根，同時也運用內部作業規範等制度面的嚴格管控，由上而下、從裡到外，真正做到公平待客。