喪葬費不足 富邦人壽寄40萬封信提醒父母補強

虎豹潭重大意外事故讓人餘悸猶存，孩童保障是否完備引發社會大眾重視，根據富邦人壽保單健檢系統數據發現，未滿15歲孩童壽險投保比率高達97%，保障額度卻只有新台幣30萬元，與現行給付喪葬費用保險金最高上限61.5萬元相差甚大、明顯不足。

為提醒家長補強孩童保障並響應政府政策，富邦人壽針對未滿15足歲且喪葬費用保險金未達61.5萬元之孩童保戶，寄發出超過40萬封通知信提醒，並於公司網站成立主題商品專區，讓父母可迅速查找合適的保險商品，為家中小孩補強保障缺口。

富邦人壽執行副總董采苓表示，孩子安全意識低，更常面臨劇烈的意外風險，衛福部最新統計也可發現，台灣1到14歲孩童主要死因以事故傷害居首位，占孩童總死亡人數逾兩成(22.6%)，建議父母幫小孩規劃保障時，選擇具喪葬費用保險金的保險商品。

富邦人壽建議採取分層規劃，首重意外醫療保障，再考量孩子抵抗力弱容易生病，接續強化住院醫療，兩者理賠認定標準不同，雙管齊下能讓孩子的保障更加全面且完善，陪伴孩子平安健康成長。

台灣社會少子化加劇，每個小孩都是爸媽的心頭肉，富邦人壽建議父母，可選擇兼顧意外傷害身故或喪葬費用保險金和意外傷害失能保險金給付特色的保幼平安傷害保險，確保孩子的意外保障。

以10歲國小男孩已有壽險保額30萬元為例，每年只要再多繳325元，就能補強保額至61.5萬元，同時也顧及意外傷害失能保障。

另一方面，如果家裡的孩子喪葬保險金額度已足夠，考量孩童活潑好動、對危險認知相對較低，容易出現意外受傷，建議可選擇安心保幼意外傷害醫療保險附約，以10歲國小男生投保為例，年繳1,074元即有最高5萬元意外醫療實支實付保障，當孩童意外住院時，便可支應其醫療和照護費用。

除了補足喪葬費用保額、強化意外傷害保障，孩童抵抗力較弱容易生病，父母在做保險規畫時，仍須留意小孩醫療保障是否充足，建議可投保住院醫療險，轉嫁就醫或住院的相關花費。

預算有限時，優先考慮保障範圍廣泛的實支實付型住院醫療險，用以支付健保規定自行負擔且不屬於健保給付範圍的各項醫療費用，如住院醫療費用、自費藥品醫材、病房自付差額。

若爸媽預算充足，建議可再規劃重大傷病險，孩子一旦發生重大傷病如癌症，必然造成重大負擔，由於新生兒保費相較便宜，可善用此階段加碼重大傷病保障額度，替小朋友選擇較佳的治療方式預做準備。

富邦人壽提醒，民眾規劃保單時需要衡量預算能力，家庭年保費支出最好控制在家庭年收入10%內；父母永遠是孩子的重要支柱，更是孩子的保障依靠，在為孩子規劃同時，也應該先為自己妥善檢視保障是否完整、保額是否足夠，才能擁抱幸福美滿的家庭生活。