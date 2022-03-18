啟動升息 法人：台股有望展開修復行情

國泰投信說，全球經濟復甦、原物料行情走高推升備貨力道、新興科技應用商機加大晶片需求，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局不變，加上台股受俄烏情勢影響相對較小，台灣對俄羅斯出口比重僅0.3%，進口1.4%左右，市場也對台灣企業獲利預估持續上修，預期待市場雜音鈍化後，台股有機會回歸反映企業獲利上修的正向走勢。

聯準會今(2022)年3月16日利率會議結束，宣布升息1碼(0.25%)且暗示今年將再升息六次，年底基準利率將達到1.75~2.00%，符合市場預期。Fed並決定從5月開始縮表；Fed主席鮑爾也表示，今年預計美國經濟仍將相當強勁，明年經濟衰退的風險沒有特別高。

聯準會利率會議結果符合預期、烏俄衝突略微和緩，激勵美股四大指數勁揚，道瓊指數近兩日(3/16-17)上漲2.8%，來到34,480點，創2月17日以來收盤新高；費城半導體指數兩日勁揚5.8%、那斯達克指數勁揚5.1%、標準普爾500指數上漲3.5%。

國泰投信表示，從FOMC的聲明或聯準會主席鮑爾措辭來看，認為目前的經濟/就業/需求狀況仍相當強勁，但基本面的強勁加上供需失衡及俄烏衝突造成的供應瓶頸，使得通膨上方風險明顯增加，預計後續若物價月增率數據遲未回落到0.5%以下，Fed在部分會議可能一次升息2碼。但若物價數據有所緩和，Fed將有可能採取逐次升息1碼步伐。也就是說，未來物價數據仍將是主要觀察點，符合預期的會議結果加上俄烏衝突有緩和跡象，有助後市展開修復行情。

根據Bloomberg資料統計，過去聯準會首次升息後美股表現，6個月後上漲機率為75%、平均漲幅為7.5%；12個月後上漲機率為100%、平均漲幅為10.8%，顯示近期市場震盪下，可留意美股佈局時點，尤其觀察1994年以來聯準會升息週期各產業表現，升息後一年後，表現最佳的是科技股，平均漲幅約19%，故近期跌深的電動車、半導體等產業，有望回歸長期成長趨勢，投資人可多留意。