央行升息一碼曝三大訊息 專家：房市加快消風

央行昨天跟進美國聯準儲，宣布升息一碼。瑞普萊坊市場研究部總監表示，過去台灣升息總是慢半拍或是折半，但這次央行卻在第一時間跟進，顯示央行思維已不同，預期未來央行自主性會更高，房市變數跟著加大。

他表示，這次央行升息一碼，透露三大訊息。

首先是宣告2020年第一季由美國聯準會所帶動的降息、量化寬鬆資金派對已經落幕，緊接著的停止購債、縮表，即使初步只升一碼，但進入升息循環之後將改變所有人的投資思維。

其次，過去外界都認為台灣升息總是慢半拍或是折半，但這次央行預估經濟成長率仍可維持4%以上，而且近期股匯雙殺、通膨壓力更大，因此大膽加足一碼，以減緩資金外流，以及弱勢台幣加重通膨壓力的威脅，預期未來央行自主性會更高。

第三，央行的選擇性信用管制已執行一年多，無論是購屋貸款餘額、土地及建築融資年增率都逐月下降，加上原來管制項目對貸款條件都是史無前例的嚴苛，再加碼的空間極有限，不如強化對行庫的管理及既有措施的落實，換升息上場，促進市場早日回歸理性正軌。

黃舒衛表示，這次進入升息循環，短期雖然無感，但未來還有通膨、升息雙面夾擊的壓力，如果還有內政部對於預售屋禁轉約或限制法人購置住宅等壓縮買盤的做法，預期投資市場消風速度會增快。