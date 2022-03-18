凱基證券財管第一品牌 榮獲四項大獎

凱基證券力拚為台灣和亞太地區的客戶提供財富管理首選方案，在今年《財訊》財富管理大獎一舉囊括最佳業務團隊、最佳財富增值、最佳數位金融及金融服務創新四大獎項，展現財管團隊深厚專業、數位金融創新及區域化平台優勢的堅強實力。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，凱基憑著最大的優勢「以客戶為本，有完整的產品線與專業團隊」，是這次獲四項財管大獎殊榮的關鍵。凱基證券全台擁有超過千位的業務同仁且具備財富管理證照，加上堅強的承銷團隊以及香港、新加坡等地逾80位分析師，透過區域化平台優勢，提供豐富多元的產品，滿足客戶財管需求。凱基財管團隊透過完整的專業訓練，為客戶的人生各階段量身打造最適切的商品，提供從資產配置到財富傳承全方位的解決方案。

「與客戶共好業務經營才能長久。」凱基證券財富管理副總經理阮建銘表示，凱基的服務團隊包括銷售同仁、專業理財顧問及產品與平台服務團隊，並建置一套SOP標準流程，除了定期提供產品報告，若市場波動導致投資標的虧損達一定比例時，銷售同仁必須主動告知並給予建議，落實財富管理的精神；同時服務朝向深度的分眾經營，針對年輕族群需求，設計符合預算的碎片化投資商品，在高資產客戶方面，則透過顧問式理財諮詢，提供客製化商品及服務，如推出專屬的分析師陪訪服務，協助客戶掌握第一手市場資訊。

在數位當道及年輕世代開始回流股票市場趨勢下，凱基證券近年極力研發並提供多項數位創新與服務，積極回應年輕客群。電子商務部主管鄭嘉慶提及，目前凱基有82％的業績來自電子交易，因應客戶投資行為的轉變與年輕客群入市，凱基也積極投入社群經營，運用豐富的圖片與活潑口語化的短片，將生硬的議題或研究報告科普化。此外，凱基推出的「隨身ｅ策略」智能選股服務，提供多達160種選股策略，利用策略提高勝率，實現普惠金融目標。

凱基證券秉持「以客戶為中心」理念，不僅提供全方位理財商品，更結合區域化平台優勢，提供投資人國際化的多元資產配置。凱基證券在香港、新加坡、印尼及泰國皆有據點，在台資券商中擁有最完整的國際布局；凱基亞洲於年初延聘戴耀權擔任香港國際財富管理主管，將借其經驗整合台灣以外的亞太地區國際財富管理業務，推動財富管理平台建置與客戶服務，並透過跨區域的交叉合作，提供客製化的投資商品、財務諮詢與解決方案，邁進成為亞太區財管服務領導品牌。