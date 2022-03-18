永豐台灣ESG成分股調整 新增南亞、力成等20檔

永豐台灣ESG ETF（00888）在去年市場高度關注ESG議題下，高聲量掀投資熱潮，近期俄烏戰火造成台股修正，依然是台股ETF熱門存股標的，今（18）日配合追蹤標的指數公司富時國際針對富時台灣ESG優質指數指數審核結果，進行半年度成分股調整，本次新增南亞、力成、亞泥、合庫金、兆豐金等20檔個股，無刪除個股，適逢第2季起進入除權息季節，新入列成份股涵蓋更廣泛股息殖利率優質標的，符合指數編製殖利率優異穩定的加權因子，本次成份股調整自18日生效。

永豐台灣ESG ETF追蹤的「富時台灣ESG優質指數」投資，富時指數公司該指數編製原則，成份股除基本的市值衡量外，主要透過富時評鑑系統的ESG評分，再加上殖利率等加權因子條件，挑選「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業編製而成。

永豐台灣ESG ETF追蹤指數本次新增成分股，包括：南亞、力成、亞泥，主因股息殖利率高而入列，根據各公司董事會通過、或已公開資訊統計，今年殖利率平均約落在7%水準，符合指數加重投資「殖利率佳企業」的加權因子考量；其他新增的金融股如合庫金、兆豐金等，整體金融股檔數達13檔，永豐投信指出，美國聯準會周三鳴槍升息、台灣央行亦在周四宣佈跟進，自今(18)日起升息１碼，持續升息議題有利金融股表現，以銀行為主體之金融業獲利更有加分效果，在波動環境下，相對抗跌。

永豐投信指出，成份股調整後，永豐台灣ESG ETF追蹤指數打包存股族最愛息收標的，同時涵蓋高晶圓含量、5G通信與電動車概念的ETF，更廣納金融與傳產的優質企業，根據Bloomberg資料顯示，3月追蹤指數富時台灣ESG優質指數指數成份股平均殖利率為4.7%。

永豐投信提醒投資人宜留意，近期台股遭逢俄烏戰爭開火亦承受相當大的修正風險，投資人不妨把握近期台股大幅修正後股價相對低檔分批買進。

永豐投信說明，近期外資雖賣超台股，但內資依舊積極承接，使得台股下檔支撐力強，美國聯準會啟動升息後，全球金融市場強勁反彈，台灣央行預期外跟進升息動作，為十年來首度升息，金融業受惠利差擴，後續可望成為撐盤重點，台股修正後回復基本面表現，長多格局持續可期，此外，永豐台灣ESG ETF提供季配息機制，能提供符合季配息現金流投資需求，作為長期存股優質選擇。

目前永豐投信正在規劃永豐台灣ESG ETF納入「收益平準金機制」，平滑每季配息金額，預計下半年納入平準金機制後，整體配息機制更為完整，不會因投資人大量申購而稀釋息收，也讓較早進場的投資人能享有完整參與指數成份股成長優勢。

總公司：台北市中正區博愛路17號14樓 客服中心: (02)2312-5066 http://sitc.sinopac.com

《永豐投信獨立經營管理》│本基金