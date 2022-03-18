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統一證券 榮獲2022財訊財富管理三項大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一證券榮獲《財訊》財富管理三項大獎，頒獎人金管會主委黃天牧(左)頒獎，統一證券董事長林寬成(右)代表授獎。(統一證券/提供)
統一證券榮獲《財訊》財富管理三項大獎，頒獎人金管會主委黃天牧(左)頒獎，統一證券董事長林寬成(右)代表授獎。(統一證券/提供)

2022財訊財富管理大獎舉行頒獎典禮，統一證券連續二年獲得最佳客戶推薦及最佳影音行銷肯定，今(2022)年度再添最佳公益推動殊榮，顯示統一證券提供專業便利、貼心的金融服務及長期推動公益，深受評審團隊與社會大眾肯定。

在財富管理範疇中，股票只是其一，其他如複委託業務、海外基金、保險，甚至外幣買賣等，也在國內的投資市場受到歡迎。統一證券表示，在財富管理的佈局，不僅產品面多元、客戶接觸產品的平台發展也趨於成熟，價格也深具優勢，這是統一長期以來秉持的「三好一公道」信念，提供投資人最適切服務的初衷。

統一證券提供定期存股、分戶帳等滿足客戶金融服務需求。客戶透過既有銀行帳戶，線上五分鐘就能開立台股、複委託、信託等帳戶，不必等待也無需擔心疫情，真正做到一站式服務。統一證券也考量小資族需求而推出定期存股服務，投資標的範圍廣，包括150檔個股、180檔ETF與30檔ETN，是業界中唯一開放定期存股下單ETN的券商，未來還將陸續推出「金額制」存股與美股定期存股功能，讓投資人用最低門檻選擇到最多的商品。

榮獲最佳影音行銷的＜不要懷疑！立即開啟你的富貴命---統一證券數位帳戶＞，整部影片以命理館為場景，透過寫實有趣的拍攝手法，帶出統一證券數位帳戶特色：線上開戶免臨櫃、優惠手續費、圈存交易降低違約交割等，以創意的手法，傳達投資理財的理念並鼓勵年輕人跨出投資理財第一步贏在起跑點。

統一證券透過業務核心職能，期望將公益結合核心業務，長久實踐公益推動。因此以回饋社會為初心，發起「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變！」公益活動，透過結合統一證券的核心經紀業務，只要客戶於證券戶下單，統一便捐出十元給兒福聯盟「弱勢兒童小舵手助學計畫-弱勢學童職業體驗」，也提供經濟弱勢學童體驗營業員職業的機會，榮獲「最佳公益推動」獎項的肯定，善盡金融機構的社會責任。

統一證券榮獲《財訊》財富管理三項大獎，統一證券董事長林寬成(右) ，統一證券經紀部副總張宏碩(左)。(統一證券/提供)
統一證券榮獲《財訊》財富管理三項大獎，統一證券董事長林寬成(右) ，統一證券經紀部副總張宏碩(左)。(統一證券/提供)

存股 財富管理

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