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全球人壽砸42億元買國賓飯店 專家分析兩優勢

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

壽險公司購置不動產又一樁，全球人壽今（17）日公告砸58億元購置新竹國賓飯店大樓及附近土地，以售後回租的方式，租給國賓飯店20年，市場專家分析，壽險業購置飯店業，可以有穩定的租金收益，飯店業則能活化資產，資金運用更靈活，兩者達到雙贏的效果。

全球人壽17日公告以58億元自國賓飯店、新竹物流等手中，買下新竹國賓飯店大樓及附近土地，土地面積約2,814坪，建物面積約2.8萬坪，國賓飯店部分為42億元並以20年長期回租方式提供長期穩定租金收益，依照公告資訊收益率應落在2.6%~3%之間。

另外，新竹物流售出的商場，其中部分樓層的前身租客為新光三越，已空置5年，據悉，全球人壽買下後，worldgym將租下部分樓層。

壽險業於今年1月中國人壽才以120.5億元購置台中七期豐邑市政核心大樓，而新竹市重大商用不動產交易包含去年新光人壽以56.4億元購入萊恩廣場及英迪格酒店，顯示出壽險業持續積極評估市中心精華商用物件。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，疫情衝擊觀光業，飯店經營的谷底卻是投資人絕佳進場時機，像是先前從王朝大酒店、新竹英迪格，到這次的新竹國賓飯店，都是採用「售後回租」，都是一樣的模式，這樣不僅可以確保投資人的收益，飯店業也可以用輕資產的方式，活化資產，讓資金運用更有效益，達到雙贏的局面。

壽險業在購置不動產市場上，飯店亦是投資標的之一，不僅可創造穩定的租金收益率，未來還有增值空間，黃舒衛指出，國內疫情控制得宜，若是解封，收益還有上調機會，賣方飯店業則是可以拿到現金，繼續經營餐旅事業或增加可用資金，使用上很有彈性，此次購置可謂是相當聰明的作法。

壽險業 國賓

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