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升息短空長多 壽險業持有逾18兆債券免驚

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

金管會今（17）日公布，今年1月底壽險業持有債券部位18兆8,178億元，隨著美國聯準會、台灣央行接連升息，對壽險業是「短空長多」，從長期來看，壽險業者分析有三優勢，包括新錢投報率更好、壽險業負債壓力較小，及保單宣告利率提高，帶動新契約銷售動能。

根據保險局統計，壽險業去年底投資債券的帳面價值為18兆8,578億元，今年1月底下降至18兆8,178億元；產險業去年底帳列的債券金額為862億元，今年也微幅下降至856億元。

壽險業者表示，受到債券殖利率彈升影響，債券帳面金額也跟著減少，加上今年升息壓力較大，壽險業仍在尋求伺機布局的時間點，使得債券部位減少，連帶影響可實現利益也會減水，但壽險業投資債券以長期收益為主，因此影響並不大。

美國聯準會（Fed）、台灣央行接連啟動升息，該業者指出，對壽險業而言是「短空長多」，主要有三大優勢，一為對新錢投資報酬率會更好，增加經常性收益；二為保單宣告利率可望提高，進一步帶動新契約保費收入；三為對壽險業負債壓力較小，因此長期來看，升息對壽險業較為有利。

另據銀行局統計，銀行業去年底持有的債券帳面價值達6兆6,777億元，今年1月底銀行的債券部位提高至6兆8,494億元，到了2月更是增加至6兆9,630億元，顯見銀行有持續加碼債券的部位。

至於證券業部分，證券商去年底投資外國債券帳列成本達1,317億元，今年1月小幅增至1,339億元，不過到了2月，則降至1,261億元。

壽險業 債券 美國聯準會

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