兆豐銀行狂掃聯貸市場 獲最佳聯貸及主辦雙冠王

由兆豐銀行近日高效完成台泥逾500億聯貸大案，超過20家銀行參與，繼榮獲「2021年台灣年度最佳聯貸銀行」獎項及主辦晶圓代工大廠力積電擴廠聯貸案後，再度狂掃聯貸市場，企金團隊透過董事長張兆順的人脈共同努力下，今年首季已取得超過千億元台幣的主辦權，可望再拿下首季國銀聯貸冠軍。

兆豐銀行主辦聯貸案件橫跨各產業，並大力協助企業共同推動ESG，於多件聯貸案中規劃利費率連結ESG優惠機制，鼓勵企業重視社會責任；在循環經濟方面，主辦BOT汙水處理廠專案聯貸案件；在綠能融資方面，共同主辦中能發電於彰化外海建置離岸風場的大型聯貸案，力挺政府潔淨能源政策；在響應政府新南向政策方面，籌組志強-KY、正隆越南紙廠等多件聯貸案，以支應台資企業於東南亞設廠及拓展新南向業務；主辦台北雙子星聯貸案，打造國門新地標；共同主辦貿聯-KY併購融資聯貸案，協助企業拓展全球事業版圖；主辦龍德造船聯貸，響應政府推動國艦國造；主辦蘭城晶英聯貸，力挺旅遊民宿產業渡過疫情難關。

除大型及專案聯貸外，兆豐銀行亦協助多家優質中小企業於聯貸市場籌資，展現知名度；由於深獲企業肯定，兆豐銀行於國內聯貸市場排名一向名列前茅，為企業提供優質服務。

兆豐銀行為協助出口廠商規避應收帳款風險，滿足資金需求，安心拓展市場，持續與輸銀合作推廣輸出保險，並於10日獲財政部頒發「110年度投保與轉介輸出保險業務績優金融機構獎」，為唯一獲獎的公股行庫，表彰政府對協助台灣企業拓展外銷資金取得的重視及對兆豐銀行的肯定。

近年在美中貿易戰、美國製造政策實施及美台重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）等因素帶動下，台積電等指標台資企業加速進軍美國市場，更陸續帶動其供應鏈前進美國，兆豐銀行在美國紐約、芝加哥、洛杉磯及矽谷四大城市設有分行，透過整合銀行海內外資源，延伸客戶供應鏈，充分掌握生產基地遷移、擴廠等國內外商機，持續支持台商赴美設廠及全球供應鏈融資需求。

此外，兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，2021年度投融金額達6,843億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，持續舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，以強化綠色金融之實力與影響力。兆豐銀行將持續結合全球據點、豐富的在地經驗及專業國際金融服務團隊，提供更數位化且有溫度的服務，持續朝亞洲最佳區域銀行的目標邁進。